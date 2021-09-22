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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210922/effektivnost-1751279852.html
Подмосковье — первое в России по эффективности работы в системе платежей
Подмосковье — первое в России по эффективности работы в системе платежей - РИА Новости, 22.09.2021
Подмосковье — первое в России по эффективности работы в системе платежей
Подмосковье занимает первое место в РФ по эффективности работы в федеральной системе платежей, сообщает пресс-служба мингосуправления. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:00
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новости подмосковья
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россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подмосковье занимает первое место в РФ по эффективности работы в федеральной системе платежей, сообщает пресс-служба мингосуправления."Московская область стала лидером среди субъектов РФ по взаимодействию с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) по итогам августа 2021 года", - говорится в сообщении.Рейтинг показывает, насколько эффективно в регионе выстроена работа по направлению в федеральную систему ГИС ГМП сведений о начислениях платежей и уплате госпошлин.В 2021 году к ГИС ГМП также подключены более 3 тысяч образовательных учреждений Московской области: детские сады, школы и учреждения дополнительного образования, предоставляющие возможность онлайн-оплаты услуг по присмотру и уходу за ребенком, а также оплаты кружков и секций.
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московская область (подмосковье), жкх, россия
13:00 22.09.2021
 

Подмосковье — первое в России по эффективности работы в системе платежей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подмосковье занимает первое место в РФ по эффективности работы в федеральной системе платежей, сообщает пресс-служба мингосуправления.
"Московская область стала лидером среди субъектов РФ по взаимодействию с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) по итогам августа 2021 года", - говорится в сообщении.
Рейтинг показывает, насколько эффективно в регионе выстроена работа по направлению в федеральную систему ГИС ГМП сведений о начислениях платежей и уплате госпошлин.
"Благодаря своевременному предоставлению сведений в ГИС ГМП гражданин может получить на федеральном портале госуслуг информацию о статусе задолженности, реквизиты для оплаты государственных и муниципальных услуг: госпошлин, штрафов, аренды и других, а также информацию, подтверждающую оплату той или иной госуслуги. За 2021 год в Московской области через систему ГИС ГМП было проведено более 500 тысяч начислений и 700 тысяч платежей", – цитирует пресс-служба министра госуправления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.
В 2021 году к ГИС ГМП также подключены более 3 тысяч образовательных учреждений Московской области: детские сады, школы и учреждения дополнительного образования, предоставляющие возможность онлайн-оплаты услуг по присмотру и уходу за ребенком, а также оплаты кружков и секций.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХРоссия
 
 
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