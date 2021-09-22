https://ria.ru/20210922/effektivnost-1751279852.html

Подмосковье — первое в России по эффективности работы в системе платежей

Подмосковье — первое в России по эффективности работы в системе платежей - РИА Новости, 22.09.2021

Подмосковье — первое в России по эффективности работы в системе платежей

Подмосковье занимает первое место в РФ по эффективности работы в федеральной системе платежей, сообщает пресс-служба мингосуправления. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:00

2021-09-22T13:00

2021-09-22T13:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подмосковье занимает первое место в РФ по эффективности работы в федеральной системе платежей, сообщает пресс-служба мингосуправления."Московская область стала лидером среди субъектов РФ по взаимодействию с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) по итогам августа 2021 года", - говорится в сообщении.Рейтинг показывает, насколько эффективно в регионе выстроена работа по направлению в федеральную систему ГИС ГМП сведений о начислениях платежей и уплате госпошлин.В 2021 году к ГИС ГМП также подключены более 3 тысяч образовательных учреждений Московской области: детские сады, школы и учреждения дополнительного образования, предоставляющие возможность онлайн-оплаты услуг по присмотру и уходу за ребенком, а также оплаты кружков и секций.

https://ria.ru/20210915/pochta-1750221429.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), жкх, россия