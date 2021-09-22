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В Калужской области увеличилось число пострадавших в ДТП с микроавтобусом
В Калужской области увеличилось число пострадавших в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 22.09.2021
В Калужской области увеличилось число пострадавших в ДТП с микроавтобусом
Пятнадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса с "Нивой" в Калужской области, пострадавшие – пассажиры автобуса, сообщили в областном Минздраве. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:19
2021-09-22T12:50
происшествия
калужская область
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса с "Нивой" в Калужской области, пострадавшие – пассажиры автобуса, сообщили в областном Минздраве.Ранее представитель УМВД рассказал РИА Новости, что ДТП произошло утром в среду на 91-м километре трассы А-130 в Жуковском районе. Столкнулись автомобиль "Нива" и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, в автобусе находилась вахтовая бригада - всего 16 человек. В результате столкновения Sprinter опрокинулся."По предварительной информации, водитель транспортного средства "Нива", двигаясь со стороны Москвы в сторону Калуги, совершил касательное столкновение с транспортным средством Mercedes-Benz Sprinter, который двигался со стороны города Обнинска в сторону города Москвы. После чего автомашина Mercedes-Benz Sprinter допустила съезд в кювет", - говорится в сообщении."В микроавтобусе было 16 человек, из них 14 госпитализированы", - уточнила позже сотрудница региональной прокуратуры. Она добавила, что автобус не выполнял функции маршрутного такси.Позже в областном Минздраве уточнили число пострадавших и сообщили, что отпустили на амбулаторное лечение 11 из 15 пострадавших, госпитализированы четверо.Он отметил, что пострадавшая в ДТП беременная женщина чувствовала себя нормально и от госпитализации отказалась. "Угрозы ее здоровью и здоровью ребенка нет", - подчеркнул собеседник.На месте ДТП работали восемь бригад скорой помощи, все они прибыли на место оперативно, отмечают власти.
https://ria.ru/20210511/dtp-1731809110.html
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происшествия, калужская область, калуга
10:19 22.09.2021 (обновлено: 12:50 22.09.2021)
 
В Калужской области увеличилось число пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Калужской области выросло до 15 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса с "Нивой" в Калужской области, пострадавшие – пассажиры автобуса, сообщили в областном Минздраве.
Ранее представитель УМВД рассказал РИА Новости, что ДТП произошло утром в среду на 91-м километре трассы А-130 в Жуковском районе. Столкнулись автомобиль "Нива" и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, в автобусе находилась вахтовая бригада - всего 16 человек. В результате столкновения Sprinter опрокинулся.
"По предварительной информации, водитель транспортного средства "Нива", двигаясь со стороны Москвы в сторону Калуги, совершил касательное столкновение с транспортным средством Mercedes-Benz Sprinter, который двигался со стороны города Обнинска в сторону города Москвы. После чего автомашина Mercedes-Benz Sprinter допустила съезд в кювет", - говорится в сообщении.
"В микроавтобусе было 16 человек, из них 14 госпитализированы", - уточнила позже сотрудница региональной прокуратуры.
Она добавила, что автобус не выполнял функции маршрутного такси.
Позже в областном Минздраве уточнили число пострадавших и сообщили, что отпустили на амбулаторное лечение 11 из 15 пострадавших, госпитализированы четверо.
"Всего четверо госпитализированы. Трое тяжёлых - двоих - в Обнинск, одного везут сейчас в Калугу, и один лёгкий пациент - в Малоярославце", - сказал представитель регионального Минздрава.
Он отметил, что пострадавшая в ДТП беременная женщина чувствовала себя нормально и от госпитализации отказалась. "Угрозы ее здоровью и здоровью ребенка нет", - подчеркнул собеседник.
На месте ДТП работали восемь бригад скорой помощи, все они прибыли на место оперативно, отмечают власти.
Сотрудники прокуратуры РФ у автомобиля, пострадавшего в результате ДТП ДТП на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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