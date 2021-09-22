https://ria.ru/20210922/dtp-1751246568.html

В Калужской области увеличилось число пострадавших в ДТП с микроавтобусом

В Калужской области увеличилось число пострадавших в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 22.09.2021

В Калужской области увеличилось число пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Пятнадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса с "Нивой" в Калужской области, пострадавшие – пассажиры автобуса, сообщили в областном Минздраве. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:19

2021-09-22T10:19

2021-09-22T12:50

происшествия

калужская область

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса с "Нивой" в Калужской области, пострадавшие – пассажиры автобуса, сообщили в областном Минздраве.Ранее представитель УМВД рассказал РИА Новости, что ДТП произошло утром в среду на 91-м километре трассы А-130 в Жуковском районе. Столкнулись автомобиль "Нива" и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, в автобусе находилась вахтовая бригада - всего 16 человек. В результате столкновения Sprinter опрокинулся."По предварительной информации, водитель транспортного средства "Нива", двигаясь со стороны Москвы в сторону Калуги, совершил касательное столкновение с транспортным средством Mercedes-Benz Sprinter, который двигался со стороны города Обнинска в сторону города Москвы. После чего автомашина Mercedes-Benz Sprinter допустила съезд в кювет", - говорится в сообщении."В микроавтобусе было 16 человек, из них 14 госпитализированы", - уточнила позже сотрудница региональной прокуратуры. Она добавила, что автобус не выполнял функции маршрутного такси.Позже в областном Минздраве уточнили число пострадавших и сообщили, что отпустили на амбулаторное лечение 11 из 15 пострадавших, госпитализированы четверо.Он отметил, что пострадавшая в ДТП беременная женщина чувствовала себя нормально и от госпитализации отказалась. "Угрозы ее здоровью и здоровью ребенка нет", - подчеркнул собеседник.На месте ДТП работали восемь бригад скорой помощи, все они прибыли на место оперативно, отмечают власти.

https://ria.ru/20210511/dtp-1731809110.html

калужская область

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происшествия, калужская область, калуга