https://ria.ru/20210922/dogovor-1751321580.html
Парламент ЛНР ратифицировал договор о единой таможенной территории с ДНР
Парламент ЛНР ратифицировал договор о единой таможенной территории с ДНР - РИА Новости, 22.09.2021
Парламент ЛНР ратифицировал договор о единой таможенной территории с ДНР
Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики ратифицировал подписанный с ДНР договор о создании единой таможенной территории и развитии... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:15
2021-09-22T16:15
2021-09-22T16:15
в мире
денис пушилин
луганская народная республика
денис мирошниченко
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики ратифицировал подписанный с ДНР договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, передает корреспондент РИА Новости.В середине сентября главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в режиме онлайн подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции."Тридцать пять - "за". Решение принято единогласно", - заявил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко на пленарном заседании парламента, где прошло голосование за ратификацию договора.
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в мире, денис пушилин, луганская народная республика, денис мирошниченко, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
Парламент ЛНР ратифицировал договор о единой таможенной территории с ДНР
Парламент ЛНР ратифицировал договор о создании единой таможенной территории с ДНР