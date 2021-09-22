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Парламент ЛНР ратифицировал договор о единой таможенной территории с ДНР
Парламент ЛНР ратифицировал договор о единой таможенной территории с ДНР - РИА Новости, 22.09.2021
Парламент ЛНР ратифицировал договор о единой таможенной территории с ДНР
Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики ратифицировал подписанный с ДНР договор о создании единой таможенной территории и развитии... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:15
2021-09-22T16:15
в мире
денис пушилин
луганская народная республика
денис мирошниченко
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики ратифицировал подписанный с ДНР договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, передает корреспондент РИА Новости.В середине сентября главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в режиме онлайн подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции."Тридцать пять - "за". Решение принято единогласно", - заявил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко на пленарном заседании парламента, где прошло голосование за ратификацию договора.
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в мире, денис пушилин, луганская народная республика, денис мирошниченко, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
16:15 22.09.2021
 
Парламент ЛНР ратифицировал договор о единой таможенной территории с ДНР

Парламент ЛНР ратифицировал договор о создании единой таможенной территории с ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДепутаты во время заседания парламента Донецкой народной республики
Депутаты во время заседания парламента Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики ратифицировал подписанный с ДНР договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, передает корреспондент РИА Новости.
В середине сентября главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в режиме онлайн подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.
"Тридцать пять - "за". Решение принято единогласно", - заявил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко на пленарном заседании парламента, где прошло голосование за ратификацию договора.
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В миреДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаДенис МирошниченкоЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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