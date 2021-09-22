https://ria.ru/20210922/dogovor-1751321580.html

Парламент ЛНР ратифицировал договор о единой таможенной территории с ДНР

Парламент ЛНР ратифицировал договор о единой таможенной территории с ДНР - РИА Новости, 22.09.2021

Парламент ЛНР ратифицировал договор о единой таможенной территории с ДНР

Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики ратифицировал подписанный с ДНР договор о создании единой таможенной территории и развитии... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:15

2021-09-22T16:15

2021-09-22T16:15

в мире

денис пушилин

луганская народная республика

денис мирошниченко

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики ратифицировал подписанный с ДНР договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, передает корреспондент РИА Новости.В середине сентября главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в режиме онлайн подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции."Тридцать пять - "за". Решение принято единогласно", - заявил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко на пленарном заседании парламента, где прошло голосование за ратификацию договора.

https://ria.ru/20210917/donbass-1750490219.html

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2021

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в мире, денис пушилин, луганская народная республика, денис мирошниченко, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр