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Наука
https://ria.ru/20210922/dgtu-1751184286.html
Морозостойкую одежду нового поколения создают ученые России и Германии
Морозостойкую одежду нового поколения создают ученые России и Германии - РИА Новости, 22.09.2021
Морозостойкую одежду нового поколения создают ученые России и Германии
Уникальный композиционный материал для защиты от холода разработали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) совместно с коллегами из... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:00
2021-09-22T12:51
наука
технологии
наука
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россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Уникальный композиционный материал для защиты от холода разработали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) совместно с коллегами из Германии. По словам создателей, новый материал позволит производить одежду, которая будет накапливать всем своим объемом тепло, поступающее из окружающей среды и от человека. Статья опубликована в журнале Applied Sciences.При изготовлении одежды или в строительстве, как объяснили ученые ДГТУ, для повышения термической эффективности материалов применяют вещества со свойствами фазового перехода. Они способны накапливать тепло и быстро его отдавать, изменяя при этом свое фазовое состояние.Как правило, подобные вещества интегрируют в структуру улучшаемого материала в виде микрокапсул. При разработке термостойкой одежды, по словам ученых, необходимо рассчитать оптимальную структуру и способы размещения активных компонентов в объеме используемых текстильных и полимерных материалов.Группа ученых ДГТУ и Университета Ростока (Германия) разработала уникальный теплосберегающий композиционный материал и предложила методы создания многокомпонентных утеплителей на его основе.Новый композиционный материал представляет собой объемную основу из полиэфирных волокон, в структуру которой встроены компоненты полиэфирного флиса с капсулами, обладающими свойствами фазового перехода. Материалы на основе синтетических волокон обладают не только хорошей износостойкостью, но и высокой пористостью, что способствует удержанию тепла в одежде, отметили ученые."Теплоаккумулирующие полимерные волокнистые материалы, к которым относится и наша разработка, способны задерживать тепло и отдавать его человеку при охлаждении. Подобные композиционные материалы в качестве основных объемных теплоизоляционных деталей для изготовления верхней зимней одежды пока не применялись", — отметила профессор кафедры конструирования, технологии и дизайна ИСОиП (филиала) ДГТУ в городе Шахты Ирина Черунова.Ранее текстильные инкапсулированные материалы использовались, как правило, в относительно тонких полотнах, подходящих для изготовления белья или дополнительных прослоек в одежде, отметили ученые.Для изучения нового композиционного материала было использовано оборудование для экспериментальных исследований теплофизических свойств текстильных материалов Научно-исследовательской лаборатории "Компьютерное моделирование и исследования полимерных конструкций в системе экологии человека" ИСОиП (филиала) ДГТУ в городе Шахты, а также уникальное оборудование для микроструктурных исследований НОЦ "Материалы" ДГТУ.Исследования и разработки морозостойкой одежды из новых материалов выполняются при поддержке РФФИ (проект № 19-38-90324) и Университета Ростока (Германия).
https://ria.ru/20210901/kholod-1748169188.html
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технологии, наука, ростов-на-дону, донской государственный технический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
09:00 22.09.2021 (обновлено: 12:51 22.09.2021)
 

Морозостойкую одежду нового поколения создают ученые России и Германии

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 22 сен РИА Новости. Уникальный композиционный материал для защиты от холода разработали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) совместно с коллегами из Германии. По словам создателей, новый материал позволит производить одежду, которая будет накапливать всем своим объемом тепло, поступающее из окружающей среды и от человека. Статья опубликована в журнале Applied Sciences.
При изготовлении одежды или в строительстве, как объяснили ученые ДГТУ, для повышения термической эффективности материалов применяют вещества со свойствами фазового перехода. Они способны накапливать тепло и быстро его отдавать, изменяя при этом свое фазовое состояние.
Как правило, подобные вещества интегрируют в структуру улучшаемого материала в виде микрокапсул. При разработке термостойкой одежды, по словам ученых, необходимо рассчитать оптимальную структуру и способы размещения активных компонентов в объеме используемых текстильных и полимерных материалов.
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Группа ученых ДГТУ и Университета Ростока (Германия) разработала уникальный теплосберегающий композиционный материал и предложила методы создания многокомпонентных утеплителей на его основе.

"Наш материал одновременно обладает отличными теплоизоляционными свойствами и малым удельным объемом. Это позволит производить одежду для защиты от холода уменьшенной толщины без снижения эксплуатационного качества. Подобные многокомпонентные материалы имеют сложную структуру и теплофизические свойства, требующие непростых исследований", — рассказала аспирант кафедры конструирования, технологии и дизайна Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в городе Шахты Екатерина Лукьянова.

Новый композиционный материал представляет собой объемную основу из полиэфирных волокон, в структуру которой встроены компоненты полиэфирного флиса с капсулами, обладающими свойствами фазового перехода. Материалы на основе синтетических волокон обладают не только хорошей износостойкостью, но и высокой пористостью, что способствует удержанию тепла в одежде, отметили ученые.
"Теплоаккумулирующие полимерные волокнистые материалы, к которым относится и наша разработка, способны задерживать тепло и отдавать его человеку при охлаждении. Подобные композиционные материалы в качестве основных объемных теплоизоляционных деталей для изготовления верхней зимней одежды пока не применялись", — отметила профессор кафедры конструирования, технологии и дизайна ИСОиП (филиала) ДГТУ в городе Шахты Ирина Черунова.
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Ранее текстильные инкапсулированные материалы использовались, как правило, в относительно тонких полотнах, подходящих для изготовления белья или дополнительных прослоек в одежде, отметили ученые.
Для изучения нового композиционного материала было использовано оборудование для экспериментальных исследований теплофизических свойств текстильных материалов Научно-исследовательской лаборатории "Компьютерное моделирование и исследования полимерных конструкций в системе экологии человека" ИСОиП (филиала) ДГТУ в городе Шахты, а также уникальное оборудование для микроструктурных исследований НОЦ "Материалы" ДГТУ.
Исследования и разработки морозостойкой одежды из новых материалов выполняются при поддержке РФФИ (проект № 19-38-90324) и Университета Ростока (Германия).
 
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