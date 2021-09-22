https://ria.ru/20210922/delo-1751270738.html

На Украине возбудили дело после обстрела машины помощника Зеленского

На Украине возбудили дело после обстрела машины помощника Зеленского - РИА Новости, 22.09.2021

На Украине возбудили дело после обстрела машины помощника Зеленского

Уголовное дело по статье "умышленное убийство" возбудили после обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира в Киевской области,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:14

2021-09-22T12:14

2021-09-22T12:55

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покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "умышленное убийство" возбудили после обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира в Киевской области, сообщила в среду генеральный прокурор Ирина Венедиктова.Ранее МВД Украины сообщило, что автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более 10 пуль, ранен водитель."Я подтверждаю факт - действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль… На место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры выхала и я. Работает следственно-оперативная группа. Начато производство по статье 115 УК ("умышленное убийство" - ред.)", - написала Венедиктова в Facebook. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.Она сообщила, что неизвестные обстреляли автомобиль из автоматического оружия калибра 7,62. По ее словам, водителя госпитализировали."Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации. Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания", - добавила генпрокурор.

https://ria.ru/20210913/rada-1749926120.html

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в мире, украина, киев, киевская область, мвд украины, владимир зеленский, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир