https://ria.ru/20210922/byudzhet-1751225324.html
Счетная палата назвала самые затратные статьи бюджета России
Счетная палата назвала самые затратные статьи бюджета России - РИА Новости, 22.09.2021
Счетная палата назвала самые затратные статьи бюджета России
Раздел "Социальная политика" является самым затратным в федеральном бюджете РФ на протяжении последних шести лет: в текущем году на него уже истрачено 3,717... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T01:49
2021-09-22T01:49
2021-09-22T01:49
общество
счетная палата рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Раздел "Социальная политика" является самым затратным в федеральном бюджете РФ на протяжении последних шести лет: в текущем году на него уже истрачено 3,717 триллиона рублей из предусмотренных на весь год более 6 триллионов рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.Контрольное ведомство на своем портале, посвященном госрасходам, представило новый модуль, который агрегирует данные о расходах федерального бюджета и позволяет узнать, сколько денег запланировано на разные направления, государственные программы, нацпроекты и сколько из них израсходовано.По данным портала, больше всего денег в 2021 году было потрачено по разделу бюджета "Социальная политика", который включает расходы на пенсии, соцобеспечение населения, охрану семьи и детства. "С 1 января по 1 августа по этому разделу израсходовано чуть больше половины выделенных средств – 3,717 триллиона рублей из 6 (триллионов рублей - ред) запланированных", - говорится в сообщении.Больше всего в рамках этого направления за первые семь месяцев текущего года ушло на пенсионное обеспечение – 1,772 триллиона рублей.Счетная палата публикует данные о расходах за последние шесть лет. В течение всего этого периода раздел "Социальная политика" оставался наиболее затратным, а объем средств по нему неуклонно увеличивался с 4,582 триллиона исполненных расходов в 2016 году до 6,97 триллиона рублей в 2020 году.На втором месте по уровню расходов – раздел бюджета "Национальная экономика". За семь месяцев текущего года по нему истрачено 1,743 триллиона рублей из предусмотренных в законе 3,486триллиона рублей.На третьем месте – раздел "Общегосударственные вопросы", куда входит, в частности, финансирование органов власти, судебной системы, выборов, а также резервные фонды президента и правительства. Этот раздел попал в тройку самых затратных только в 2020 году, благодаря увеличению объемов резервных фондов, из которых власти оперативно финансируют антикризисные меры.До 2019 года третьим по уровню затрат был раздел федерального бюджета "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность".
https://ria.ru/20210921/byudzhet-1751146726.html
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общество, счетная палата рф, россия
Счетная палата назвала самые затратные статьи бюджета России
Счетная палата: раздел "Социальная политика" является самым затратным в бюджете России
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Раздел "Социальная политика" является самым затратным в федеральном бюджете РФ
на протяжении последних шести лет: в текущем году на него уже истрачено 3,717 триллиона рублей из предусмотренных на весь год более 6 триллионов рублей, говорится в сообщении Счетной палаты
.
Контрольное ведомство на своем портале, посвященном госрасходам, представило новый модуль, который агрегирует данные о расходах федерального бюджета и позволяет узнать, сколько денег запланировано на разные направления, государственные программы, нацпроекты и сколько из них израсходовано.
По данным портала, больше всего денег в 2021 году было потрачено по разделу бюджета "Социальная политика", который включает расходы на пенсии, соцобеспечение населения, охрану семьи и детства. "С 1 января по 1 августа по этому разделу израсходовано чуть больше половины выделенных средств – 3,717 триллиона рублей из 6 (триллионов рублей - ред) запланированных", - говорится в сообщении.
Больше всего в рамках этого направления за первые семь месяцев текущего года ушло на пенсионное обеспечение – 1,772 триллиона рублей.
Счетная палата публикует данные о расходах за последние шесть лет. В течение всего этого периода раздел "Социальная политика" оставался наиболее затратным, а объем средств по нему неуклонно увеличивался с 4,582 триллиона исполненных расходов в 2016 году до 6,97 триллиона рублей в 2020 году.
На втором месте по уровню расходов – раздел бюджета "Национальная экономика". За семь месяцев текущего года по нему истрачено 1,743 триллиона рублей из предусмотренных в законе 3,486триллиона рублей.
На третьем месте – раздел "Общегосударственные вопросы", куда входит, в частности, финансирование органов власти, судебной системы, выборов, а также резервные фонды президента и правительства. Этот раздел попал в тройку самых затратных только в 2020 году, благодаря увеличению объемов резервных фондов, из которых власти оперативно финансируют антикризисные меры.
До 2019 года третьим по уровню затрат был раздел федерального бюджета "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность".