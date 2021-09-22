https://ria.ru/20210922/borrel-1751343259.html

Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН

Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН - РИА Новости, 22.09.2021

Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости, что планирует пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:37

2021-09-22T17:37

2021-09-22T17:37

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оон

нью-йорк (город)

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

жозеп боррель

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости, что планирует пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН."Да, встреча с министром Лавровым запланирована, у нас множество вопросов для обсуждения", - сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос.Лавров прибывает в Нью-Йорк в среду.

https://ria.ru/20210921/gosduma-1751069493.html

нью-йорк (город)

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в мире, оон, нью-йорк (город), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, жозеп боррель