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Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН
Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН - РИА Новости, 22.09.2021
Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости, что планирует пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:37
2021-09-22T17:37
2021-09-22T17:37
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нью-йорк (город)
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
жозеп боррель
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости, что планирует пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН."Да, встреча с министром Лавровым запланирована, у нас множество вопросов для обсуждения", - сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос.Лавров прибывает в Нью-Йорк в среду.
https://ria.ru/20210921/gosduma-1751069493.html
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в мире, оон, нью-йорк (город), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, жозеп боррель
Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН
Глава дипломатии ЕС Боррель: у нас запланирована встреча с министром Лавровым на ГА ООН