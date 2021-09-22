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Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН
Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН - РИА Новости, 22.09.2021
Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости, что планирует пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:37
2021-09-22T17:37
в мире
оон
нью-йорк (город)
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
жозеп боррель
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости, что планирует пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН."Да, встреча с министром Лавровым запланирована, у нас множество вопросов для обсуждения", - сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос.Лавров прибывает в Нью-Йорк в среду.
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в мире, оон, нью-йорк (город), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, жозеп боррель
17:37 22.09.2021
 
Боррель заявил о планах поговорить с Лавровым на Генассамблее ООН

Глава дипломатии ЕС Боррель: у нас запланирована встреча с министром Лавровым на ГА ООН

© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости, что планирует пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
"Да, встреча с министром Лавровым запланирована, у нас множество вопросов для обсуждения", - сказал Боррель, отвечая на соответствующий вопрос.
Лавров прибывает в Нью-Йорк в среду.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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В миреООННью-Йорк (город)Сергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНЖозеп Боррель
 
 
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