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Белорусские пограничники передали мигрантам на границе одежду и еду
Белорусские пограничники передали мигрантам на границе одежду и еду - РИА Новости, 22.09.2021
Белорусские пограничники передали мигрантам на границе одежду и еду
Белорусские пограничники и местные жители передали мигрантам из Афганистана, застрявшим на белорусско-польской границе, теплую одежду и еду, сообщил в среду... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T22:41
2021-09-22T22:55
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Белорусские пограничники и местные жители передали мигрантам из Афганистана, застрявшим на белорусско-польской границе, теплую одежду и еду, сообщил в среду телеканал СТВ.В сентябре Государственный пограничный комитет Белоруссии дважды предоставлял возможность представительству управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Белорусскому обществу Красного Креста оставить предметы первой необходимости, продукты и воду для мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе. Мигранты пытались нелегально попасть в Польшу, но польские силовики их не пропускают в страну, позже они огородили этот участок границы колючей проволокой. Ранее представительство Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше попросило Варшаву впустить на свою территорию нелегальных мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией.В сюжете телеканала было показано, как 32 афганским мигрантам были переданы теплая одежда, обувь, вода, картофель, яблоки, мясные и овощные консервы, а также другие продукты, собранные белорусскими пограничниками и населением белорусских приграничных деревень."Пограничная застава собрала резерв вещевого имущества, местные жители собрали продукты питания. Местное население узнало из новостей, что у нас недалеко люди в такой ситуации. Ко мне обращались не раз, чтобы оказать помощь беженцам, передать продукты питания и вещи. Сегодня вместе с местными жителями собрали небольшую помощь и передали им (мигрантам – ред.)", - рассказал начальник белорусской пограничной заставы "Русаки" Алексей Пипченко.В сюжете было отмечено, что мигранты официально попросили убежища в Польше и продолжают ждать ответ. "Мы здесь находимся 44 дня, все это время мы ждем результата. По совету адвоката мы подали заявку на статус беженца, но нам пока неясно, получим ли мы этот статус. Вы сами видите, как сейчас холодно, а когда дождь, в палатках вода, и мы мерзнем", - сказал телеканалу один из мигрантов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html
https://ria.ru/20210914/migranty-1749936748.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко
22:41 22.09.2021 (обновлено: 22:55 22.09.2021)
 
Белорусские пограничники передали мигрантам на границе одежду и еду

Белорусские пограничники и местные жители передали мигрантам на границе одежду и еду

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией
Литовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Белорусские пограничники и местные жители передали мигрантам из Афганистана, застрявшим на белорусско-польской границе, теплую одежду и еду, сообщил в среду телеканал СТВ.
В сентябре Государственный пограничный комитет Белоруссии дважды предоставлял возможность представительству управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Белорусскому обществу Красного Креста оставить предметы первой необходимости, продукты и воду для мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе. Мигранты пытались нелегально попасть в Польшу, но польские силовики их не пропускают в страну, позже они огородили этот участок границы колючей проволокой. Ранее представительство Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше попросило Варшаву впустить на свою территорию нелегальных мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией.
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В сюжете телеканала было показано, как 32 афганским мигрантам были переданы теплая одежда, обувь, вода, картофель, яблоки, мясные и овощные консервы, а также другие продукты, собранные белорусскими пограничниками и населением белорусских приграничных деревень.
"Пограничная застава собрала резерв вещевого имущества, местные жители собрали продукты питания. Местное население узнало из новостей, что у нас недалеко люди в такой ситуации. Ко мне обращались не раз, чтобы оказать помощь беженцам, передать продукты питания и вещи. Сегодня вместе с местными жителями собрали небольшую помощь и передали им (мигрантам – ред.)", - рассказал начальник белорусской пограничной заставы "Русаки" Алексей Пипченко.
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В сюжете было отмечено, что мигранты официально попросили убежища в Польше и продолжают ждать ответ. "Мы здесь находимся 44 дня, все это время мы ждем результата. По совету адвоката мы подали заявку на статус беженца, но нам пока неясно, получим ли мы этот статус. Вы сами видите, как сейчас холодно, а когда дождь, в палатках вода, и мы мерзнем", - сказал телеканалу один из мигрантов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр Лукашенко
 
 
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