https://ria.ru/20210922/begletsy-1751469541.html

Власти Москвы рассказали, как часто сбежавшие еноты и змеи находят дом

Власти Москвы рассказали, как часто сбежавшие еноты и змеи находят дом - РИА Новости, 23.09.2021

Власти Москвы рассказали, как часто сбежавшие еноты и змеи находят дом

За последние годы только несколько змей, которые ранее сбежали и были доставлены в центр реабилитации диких животных, вернулись к своим хозяевам, при этом ни... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-22T11:49

2021-09-22T11:49

2021-09-23T15:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

антон кульбачевский

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За последние годы только несколько змей, которые ранее сбежали и были доставлены в центр реабилитации диких животных, вернулись к своим хозяевам, при этом ни одного енота, которых в центре содержится 15 особей, не искали владельцы, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.При этом он отметил, что даже экзотических животных удается пристроить, в основном в областные центры, где животные востребованы.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 22 сентября в 12.00 мск.

https://ria.ru/20210910/zhivotnye-1749468953.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, антон кульбачевский