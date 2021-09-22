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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Власти Москвы рассказали, как часто сбежавшие еноты и змеи находят дом
Власти Москвы рассказали, как часто сбежавшие еноты и змеи находят дом - РИА Новости, 23.09.2021
Власти Москвы рассказали, как часто сбежавшие еноты и змеи находят дом
За последние годы только несколько змей, которые ранее сбежали и были доставлены в центр реабилитации диких животных, вернулись к своим хозяевам, при этом ни... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-22T11:49
2021-09-23T15:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
антон кульбачевский
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За последние годы только несколько змей, которые ранее сбежали и были доставлены в центр реабилитации диких животных, вернулись к своим хозяевам, при этом ни одного енота, которых в центре содержится 15 особей, не искали владельцы, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.При этом он отметил, что даже экзотических животных удается пристроить, в основном в областные центры, где животные востребованы.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 22 сентября в 12.00 мск.
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общество, антон кульбачевский
11:49 22.09.2021 (обновлено: 15:10 23.09.2021)
 

Власти Москвы рассказали, как часто сбежавшие еноты и змеи находят дом

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Юлия Иванко / Еноты в центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Еноты в центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Юлия Иванко /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За последние годы только несколько змей, которые ранее сбежали и были доставлены в центр реабилитации диких животных, вернулись к своим хозяевам, при этом ни одного енота, которых в центре содержится 15 особей, не искали владельцы, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Периодически к нам попадают змеи экзотических видов, которые убегают от своих безответственных владельцев. За последние годы только несколько змей вернулись к своим хозяевам. Нередки побеги енотов-полоскунов, сейчас в Центре находится 15 особей, самое интересное, что ни одного енота не искали хозяева. Как правило, хозяин находится, если он к нему неравнодушен, а хуже с теми, кого просто выбрасывают. Люди необдуманно принимают решение, дарят друг другу, а потом, сталкиваясь с ответственностью, считают, что можно выставить "за порог", - рассказал Кульбачевский.
При этом он отметил, что даже экзотических животных удается пристроить, в основном в областные центры, где животные востребованы.
"В Центре реабилитации находится 546 животных разных видов. Они поступают вне зависимости от сезона... В результате лечения и реабилитационных мероприятий часть поступивших животных аборигенных видов возвращается в дикую природу. Например, в текущем году уже успешно выпущено в естественную среду обитания 53 особи животных, на начало октября запланирован выпуск еще 15 животных", - добавил Кульбачевский.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 22 сентября в 12.00 мск.
От совы до льва: центр реабилитации диких животных - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 10:22
От совы до льва: центр реабилитации диких животныхВ центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы более 500 особей разного вида. Большинство из них – жертвы жестокости человека. Кого-то выбросили за ненадобностью, кого-то изъяли у недобросовестных хозяев.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоАнтон Кульбачевский
 
 
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