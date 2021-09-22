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В России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
В России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах - РИА Новости, 22.09.2021
В России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
Для борьбы с мошенничеством следует усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, заявили РБК в Банке... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T01:07
2021-09-22T01:07
экономика
общество
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Для борьбы с мошенничеством следует усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, заявили РБК в Банке России.В частности, регулятор предлагает уделить дополнительное внимание к антифрод-процедуре.Таким образом, Центробанк выступает с инициативой начать применять антифрод ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы.Антифрод-системы — программные комплексы для предотвращения мошеннических транзакций. Антифрод-решения анализируют каждую транзакцию и присваивают ей метку, характеризующую ее надежность.
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экономика, общество, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, россия
01:07 22.09.2021
 
В России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

ЦБ предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах для борьбы с мошенничеством

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПополнение карты в банкомате
Пополнение карты в банкомате - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Для борьбы с мошенничеством следует усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, заявили РБК в Банке России.
В частности, регулятор предлагает уделить дополнительное внимание к антифрод-процедуре.
"Злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств", — пояснили в ЦБ.
Таким образом, Центробанк выступает с инициативой начать применять антифрод ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы.
Антифрод-системы — программные комплексы для предотвращения мошеннических транзакций. Антифрод-решения анализируют каждую транзакцию и присваивают ей метку, характеризующую ее надежность.
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ЭкономикаОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МошенничествоРоссия
 
 
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