https://ria.ru/20210922/bankomat-1751223305.html

В России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

В России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах - РИА Новости, 22.09.2021

В России могут усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

Для борьбы с мошенничеством следует усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, заявили РБК в Банке... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T01:07

2021-09-22T01:07

2021-09-22T01:07

экономика

общество

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Для борьбы с мошенничеством следует усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, заявили РБК в Банке России.В частности, регулятор предлагает уделить дополнительное внимание к антифрод-процедуре.Таким образом, Центробанк выступает с инициативой начать применять антифрод ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы.Антифрод-системы — программные комплексы для предотвращения мошеннических транзакций. Антифрод-решения анализируют каждую транзакцию и присваивают ей метку, характеризующую ее надежность.

https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, россия