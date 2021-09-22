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Японцы заподозрили Россию в намерении покорить Ближний Восток
Японцы заподозрили Россию в намерении покорить Ближний Восток - РИА Новости, 22.09.2021
Японцы заподозрили Россию в намерении покорить Ближний Восток
Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают новый полноприводный багги "Сармат-2", который прошел испытание во время военных учений "Запад-2021". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:33
2021-09-22T09:33
2021-09-22T11:21
новое оружие россии
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают новый полноприводный багги "Сармат-2", который прошел испытание во время военных учений "Запад-2021".Большинство пользователей положительно оценило российскую разработку, отметив его функциональность."Если "Сармат-2" на самом деле прост и надежен, то ему не будет цены", — добавил Tan.Комментатор под ником Mat обратил внимание на то, что в России создается много бронетехники для десантников.Других читателей удивил внешний вид багги, который, по их мнению, не похож на автомобиль российского производства."Обычно российская или советская продукция производит впечатление прочной, тяжелой и долговечной, а не утонченной, легкой и изящной!" — подчеркнул Соданэ.В свою очередь, пользователь под ником Кики предположил, для каких целей был создан "Сармат-2".ЛСТС "Сармат-2" разработало московское ОКБ "Техника". Автомобиль имеет открытый кузов и полноприводное шасси с межколесными и межосевыми блокировками. Двигатель ВАЗ-2123 обеспечивает ему максимальную скорость в 130 километров в час. Грузоподъемность багги массой в 2,1 тонны составляет 600 килограммов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, япония, россия
09:33 22.09.2021 (обновлено: 11:21 22.09.2021)
Японцы заподозрили Россию в намерении покорить Ближний Восток
Читатели Yahoo News Japan: легкий "Сармат-2" создан для покорения Ближнего Востока
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Читатели портала Yahoo News Japan
активно обсуждают новый полноприводный багги "Сармат-2", который прошел испытание во время военных учений "Запад-2021".
Большинство пользователей положительно оценило российскую разработку, отметив его функциональность.
"Он такой классный! Выглядит красиво, поскольку ориентирован на мобильность", — написал Zas.
"Если "Сармат-2" на самом деле прост и надежен, то ему не будет цены", — добавил Tan.
Комментатор под ником Mat обратил внимание на то, что в России
создается много бронетехники для десантников.
"Обычно они спускаются на парашютах и передвигаются пешком, но российские десантники получают все больше автомобилей. Это говорит о том, какое значение придается этим войскам", — пояснил он.
Других читателей удивил внешний вид багги, который, по их мнению, не похож на автомобиль российского производства.
"Обычно российская или советская продукция производит впечатление прочной, тяжелой и долговечной, а не утонченной, легкой и изящной!" — подчеркнул Соданэ.
В свою очередь, пользователь под ником Кики предположил, для каких целей был создан "Сармат-2".
"Чувствуется намерение покорить Ближний Восток", — заключил он.
ЛСТС "Сармат-2" разработало московское ОКБ "Техника". Автомобиль имеет открытый кузов и полноприводное шасси с межколесными и межосевыми блокировками. Двигатель ВАЗ-2123 обеспечивает ему максимальную скорость в 130 километров в час. Грузоподъемность багги массой в 2,1 тонны составляет 600 килограммов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>