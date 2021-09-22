Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210922/baggi-1751240162.html
Японцы заподозрили Россию в намерении покорить Ближний Восток
Японцы заподозрили Россию в намерении покорить Ближний Восток - РИА Новости, 22.09.2021
Японцы заподозрили Россию в намерении покорить Ближний Восток
Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают новый полноприводный багги "Сармат-2", который прошел испытание во время военных учений "Запад-2021". РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:33
2021-09-22T11:21
новое оружие россии
в мире
япония
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751239261_7:0:2905:1630_1920x0_80_0_0_073a45e93380f72d8ddef15a656faba5.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают новый полноприводный багги "Сармат-2", который прошел испытание во время военных учений "Запад-2021".Большинство пользователей положительно оценило российскую разработку, отметив его функциональность."Если "Сармат-2" на самом деле прост и надежен, то ему не будет цены", — добавил Tan.Комментатор под ником Mat обратил внимание на то, что в России создается много бронетехники для десантников.Других читателей удивил внешний вид багги, который, по их мнению, не похож на автомобиль российского производства."Обычно российская или советская продукция производит впечатление прочной, тяжелой и долговечной, а не утонченной, легкой и изящной!" — подчеркнул Соданэ.В свою очередь, пользователь под ником Кики предположил, для каких целей был создан "Сармат-2".ЛСТС "Сармат-2" разработало московское ОКБ "Техника". Автомобиль имеет открытый кузов и полноприводное шасси с межколесными и межосевыми блокировками. Двигатель ВАЗ-2123 обеспечивает ему максимальную скорость в 130 километров в час. Грузоподъемность багги массой в 2,1 тонны составляет 600 килограммов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/oruzhie-1751239325.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/yadernoe-1738203226.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751239261_370:0:2543:1630_1920x0_80_0_0_365d7dc73a0a87e25171ca315dd36721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, россия
09:33 22.09.2021 (обновлено: 11:21 22.09.2021)
 
Японцы заподозрили Россию в намерении покорить Ближний Восток

Читатели Yahoo News Japan: легкий "Сармат-2" создан для покорения Ближнего Востока

© Фото : Минобороны РФАвтомобиль "Сармат-2"
Автомобиль Сармат-2 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают новый полноприводный багги "Сармат-2", который прошел испытание во время военных учений "Запад-2021".
Большинство пользователей положительно оценило российскую разработку, отметив его функциональность.

"Он такой классный! Выглядит красиво, поскольку ориентирован на мобильность", — написал Zas.

"Если "Сармат-2" на самом деле прост и надежен, то ему не будет цены", — добавил Tan.
Концерн Калашников открыл первые шесть региональных сервисных центров по обслуживанию гражданского оружия - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 09:26Оружие
В России разрабатывают "умное" оружие с использованием нейросети
Комментатор под ником Mat обратил внимание на то, что в России создается много бронетехники для десантников.

"Обычно они спускаются на парашютах и передвигаются пешком, но российские десантники получают все больше автомобилей. Это говорит о том, какое значение придается этим войскам", — пояснил он.

Других читателей удивил внешний вид багги, который, по их мнению, не похож на автомобиль российского производства.
"Обычно российская или советская продукция производит впечатление прочной, тяжелой и долговечной, а не утонченной, легкой и изящной!" — подчеркнул Соданэ.
На IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 11:34В мире
В Генштабе рассказали, когда Россия отважится применить ядерное оружие
В свою очередь, пользователь под ником Кики предположил, для каких целей был создан "Сармат-2".

"Чувствуется намерение покорить Ближний Восток", — заключил он.

ЛСТС "Сармат-2" разработало московское ОКБ "Техника". Автомобиль имеет открытый кузов и полноприводное шасси с межколесными и межосевыми блокировками. Двигатель ВАЗ-2123 обеспечивает ему максимальную скорость в 130 километров в час. Грузоподъемность багги массой в 2,1 тонны составляет 600 килограммов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Новое оружие РоссииВ миреЯпонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Источник: в Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния