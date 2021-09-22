https://ria.ru/20210922/baggi-1751240162.html

Японцы заподозрили Россию в намерении покорить Ближний Восток

Японцы заподозрили Россию в намерении покорить Ближний Восток - РИА Новости, 22.09.2021

Японцы заподозрили Россию в намерении покорить Ближний Восток

Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают новый полноприводный багги "Сармат-2", который прошел испытание во время военных учений "Запад-2021". РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:33

2021-09-22T09:33

2021-09-22T11:21

новое оружие россии

в мире

япония

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают новый полноприводный багги "Сармат-2", который прошел испытание во время военных учений "Запад-2021".Большинство пользователей положительно оценило российскую разработку, отметив его функциональность."Если "Сармат-2" на самом деле прост и надежен, то ему не будет цены", — добавил Tan.Комментатор под ником Mat обратил внимание на то, что в России создается много бронетехники для десантников.Других читателей удивил внешний вид багги, который, по их мнению, не похож на автомобиль российского производства."Обычно российская или советская продукция производит впечатление прочной, тяжелой и долговечной, а не утонченной, легкой и изящной!" — подчеркнул Соданэ.В свою очередь, пользователь под ником Кики предположил, для каких целей был создан "Сармат-2".ЛСТС "Сармат-2" разработало московское ОКБ "Техника". Автомобиль имеет открытый кузов и полноприводное шасси с межколесными и межосевыми блокировками. Двигатель ВАЗ-2123 обеспечивает ему максимальную скорость в 130 километров в час. Грузоподъемность багги массой в 2,1 тонны составляет 600 килограммов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/oruzhie-1751239325.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/yadernoe-1738203226.html

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в мире, япония, россия