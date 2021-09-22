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Всемирный день без автомобиля
Всемирный день без автомобиля - РИА Новости, 22.09.2021
Всемирный день без автомобиля
Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:54
2021-09-22T05:54
справки
авто
всемирный день без автомобиля
россия
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Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day).Это символическая акция международного уровня, главной целью которой является напоминание обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставление возможных альтернатив этому транспортному средству.Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет – до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция.Общеевропейский День без автомобиля был организован в 2000 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности (The European Mobility Week). Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября.Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, и предполагает проведение акций, опросов, велопарадов, конференций и мероприятий с участием различных возрастных групп населения, направленных на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, экологически чистых видов транспорта, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и сохранение экологии муниципальных образований. В рамках Европейской недели мобильности муниципалитеты могут заявить о постоянных мерах, осуществляемых в течение года. В 2021 году она проходит под девизом "Безопасность и здоровье с устойчивой мобильностью" ("Safe and Healthy with Sustainable Mobility").Ежегодно в мероприятиях, посвященных Европейской недели мобильности участвуют более 50 стран мира.Сегодня Всемирный день без автомобиля – это своего рода флешмоб, в рамках которого владельцы машин и мотоциклов отказываются от личного транспорта и пересаживаются на общественный. Посыл акции окончательно сформировался как экологический: сократить использование топлива и, как следствие, выброс выхлопных газов в атмосферу.По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов мира. В России первым инициативу проведения Дня без автомобиля в 2005 году поддержал Белгород.Сегодня мероприятия и акции, посвященные Всемирному дню без автомобиля, проходят в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тамбове, Твери, Уфе, Чите, Ростове-на-Дону, Курске и многих других городах России.Москва присоединилась к флешмобу в 2008 году. С тех пор столичный "День без автомобиля" проводится ежегодно и отличается масштабностью акции, а правительство города принимает активное участие в его организации. Чтобы подтолкнуть жителей Москвы в рамках флешмоба отказаться от автомобилей, на один день снижается стоимость проезда и проката, проводятся различные мероприятия, а некоторые политики подают горожанам собственный пример.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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справки, авто, всемирный день без автомобиля, россия
05:54 22.09.2021
 

Всемирный день без автомобиля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыставка общественного ретро-транспорта в рамках акции "День без автомобиля" в Москве
Выставка общественного ретро-транспорта в рамках акции День без автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day).
Это символическая акция международного уровня, главной целью которой является напоминание обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставление возможных альтернатив этому транспортному средству.
Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались следующие два с половиной десятка лет – до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. В 1998 году к ней присоединилась Франция.
Общеевропейский День без автомобиля был организован в 2000 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности (The European Mobility Week). Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября.
Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта, и предполагает проведение акций, опросов, велопарадов, конференций и мероприятий с участием различных возрастных групп населения, направленных на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, экологически чистых видов транспорта, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и сохранение экологии муниципальных образований. В рамках Европейской недели мобильности муниципалитеты могут заявить о постоянных мерах, осуществляемых в течение года.
В 2021 году она проходит под девизом "Безопасность и здоровье с устойчивой мобильностью" ("Safe and Healthy with Sustainable Mobility").
Ежегодно в мероприятиях, посвященных Европейской недели мобильности участвуют более 50 стран мира.
Сегодня Всемирный день без автомобиля – это своего рода флешмоб, в рамках которого владельцы машин и мотоциклов отказываются от личного транспорта и пересаживаются на общественный. Посыл акции окончательно сформировался как экологический: сократить использование топлива и, как следствие, выброс выхлопных газов в атмосферу.
По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов мира.
В России первым инициативу проведения Дня без автомобиля в 2005 году поддержал Белгород.
Сегодня мероприятия и акции, посвященные Всемирному дню без автомобиля, проходят в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тамбове, Твери, Уфе, Чите, Ростове-на-Дону, Курске и многих других городах России.
Москва присоединилась к флешмобу в 2008 году. С тех пор столичный "День без автомобиля" проводится ежегодно и отличается масштабностью акции, а правительство города принимает активное участие в его организации. Чтобы подтолкнуть жителей Москвы в рамках флешмоба отказаться от автомобилей, на один день снижается стоимость проезда и проката, проводятся различные мероприятия, а некоторые политики подают горожанам собственный пример.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАвтоВсемирный день без автомобиляРоссия
 
 
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