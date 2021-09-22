https://ria.ru/20210922/avtodorogi-1751306970.html

В КЧР отремонтируют автодороги к курорту Архыз

В КЧР отремонтируют автодороги к курорту Архыз - РИА Новости, 22.09.2021

В КЧР отремонтируют автодороги к курорту Архыз

Карачаево-Черкесия получит из федерального бюджета 100 миллионов рублей в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:01

2021-09-22T15:01

2021-09-22T15:12

карачаево-черкесская республика

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ЧЕРКЕССК, 22 сен – РИА Новости. Карачаево-Черкесия получит из федерального бюджета 100 миллионов рублей в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", сообщает министерстве строительства и ЖКХ КЧР.На выделенные средства будут отремонтированы почти 7 километров автомобильных дорог регионального значения.Как уточнили в министерстве строительства и ЖКХ КЧР, это важные для региона автомобильные трассы, ведущие к всесезонному туристическому комплексу "Архыз". Завершить работы планируется к концу текущего года.

https://ria.ru/20210916/temrezov-1750382440.html

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карачаево-черкесская республика (кчр), новости - туризм, туристы, горнолыжный спорт