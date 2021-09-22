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В КЧР отремонтируют автодороги к курорту Архыз
В КЧР отремонтируют автодороги к курорту Архыз - РИА Новости, 22.09.2021
В КЧР отремонтируют автодороги к курорту Архыз
Карачаево-Черкесия получит из федерального бюджета 100 миллионов рублей в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:01
2021-09-22T15:01
2021-09-22T15:12
карачаево-черкесская республика
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ЧЕРКЕССК, 22 сен – РИА Новости. Карачаево-Черкесия получит из федерального бюджета 100 миллионов рублей в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", сообщает министерстве строительства и ЖКХ КЧР.На выделенные средства будут отремонтированы почти 7 километров автомобильных дорог регионального значения.Как уточнили в министерстве строительства и ЖКХ КЧР, это важные для региона автомобильные трассы, ведущие к всесезонному туристическому комплексу "Архыз". Завершить работы планируется к концу текущего года.
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карачаево-черкесская республика (кчр), новости - туризм, туристы, горнолыжный спорт