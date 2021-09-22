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СК начал проверку после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области
СК начал проверку после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области - РИА Новости, 22.09.2021
СК начал проверку после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области
Следователи в Иркутской области начали проверку после аварии со школьным автобусом и УАЗом, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:45
2021-09-22T14:45
2021-09-22T18:40
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Следователи в Иркутской области начали проверку после аварии со школьным автобусом и УАЗом, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее в ГУМВД по региону сообщили, что ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик около 15.40 (10.40 мск). По предварительным данным, медпомощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю УАЗа."Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.В СК уточнили, что в автобусе находилось 18 детей (учащиеся 2, 4, и 9 классов), трое взрослых сопровождающих и водитель."Травмы получили ребенок 2011 года рождения, сопровождающий, водитель автобуса, водитель УАЗа. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Остальные дети, находившиеся в автобусе, направлены на медицинское обследование", - добавляется в сообщении.Согласно информации на сайте СК, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход проверки по факту ДТП на контроль в центральном аппарате ведомства. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Ситникову А.В. доложить о проведенных проверочных мероприятиях. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:45 22.09.2021 (обновлено: 18:40 22.09.2021)
СК начал проверку после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области
Следователи начали проверку после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Следователи в Иркутской области
начали проверку после аварии со школьным автобусом и УАЗом, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее в ГУМВД по региону сообщили, что ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1712-го километра вблизи поселка Кутулик около 15.40 (10.40 мск). По предварительным данным, медпомощь понадобилась двум сопровождающим, ребенку и водителю УАЗа.
"Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
В СК уточнили, что в автобусе находилось 18 детей (учащиеся 2, 4, и 9 классов), трое взрослых сопровождающих и водитель.
"Травмы получили ребенок 2011 года рождения, сопровождающий, водитель автобуса, водитель УАЗа. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Остальные дети, находившиеся в автобусе, направлены на медицинское обследование", - добавляется в сообщении.
Согласно информации на сайте
СК, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход проверки по факту ДТП на контроль в центральном аппарате ведомства. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Ситникову А.В. доложить о проведенных проверочных мероприятиях. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.