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Туризм
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Туристы рассказали, как меняется их отношение к отдыху осенью
Туристы рассказали, как меняется их отношение к отдыху осенью - РИА Новости, 22.09.2021
Туристы рассказали, как меняется их отношение к отдыху осенью
Сервис для планирования путешествий выяснил у туристов, как они покупают билеты и что меняется при подготовке к осеннему отдыху, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:20
2021-09-22T10:20
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил у туристов, как они покупают билеты и что меняется при подготовке к осеннему отдыху, сообщает OneTwoTrip.В опросе компании приняли участие 1870 человек. Выяснилось, что более половины респондентов могут отправиться в туристическую поездку спонтанно и зачастую улетают без обратного билета.Осенью ажиотаж спадает, поэтому 53 процента путешественников не видят необходимости следить за стоимостью и готовы спонтанно отправиться на отдых в это время года. Так, накануне или в день отъезда совершают бронирования проездных документов 32,7 процента респондентов, остальные 67,3 процента планируют свою поездку заблаговременно.По данным сервиса, на осень 2020 года чаще всего туристы приобретали авиабилеты за неделю до вылета — в 70 процентах случаев, 26 процентов бронирований приходилось на срок от восьми до 30 дней до отправления и только четыре процента — за два-три месяца.Любопытно, что большинство путешественников, или 57 процентов, хоть раз покупали билет только в один конец и уже на месте искали обратный. Более половины (51 процент) из тех, кто оказывался в такой ситуации, не испытывали дискомфорт. Лишь 30 процентам опрошенных не удавалось взять обратный билет и приходилось задерживаться в путешествии. Однако 72,7 процента туристов отдельно признались, что проездные документы, купленные перед отъездом, обошлись им дороже.
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новости - туризм, самолеты, авиабилеты, авиакомпании, туристы, туризм, отдых, стиль жизни, что посмотреть , куда поехать, куда можно лететь
10:20 22.09.2021
 

Туристы рассказали, как меняется их отношение к отдыху осенью

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир и сотрудник полиции в аэропорту Шереметьево
Пассажир и сотрудник полиции в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил у туристов, как они покупают билеты и что меняется при подготовке к осеннему отдыху, сообщает OneTwoTrip.
В опросе компании приняли участие 1870 человек. Выяснилось, что более половины респондентов могут отправиться в туристическую поездку спонтанно и зачастую улетают без обратного билета.
Осенью ажиотаж спадает, поэтому 53 процента путешественников не видят необходимости следить за стоимостью и готовы спонтанно отправиться на отдых в это время года. Так, накануне или в день отъезда совершают бронирования проездных документов 32,7 процента респондентов, остальные 67,3 процента планируют свою поездку заблаговременно.
По данным сервиса, на осень 2020 года чаще всего туристы приобретали авиабилеты за неделю до вылета — в 70 процентах случаев, 26 процентов бронирований приходилось на срок от восьми до 30 дней до отправления и только четыре процента — за два-три месяца.
Любопытно, что большинство путешественников, или 57 процентов, хоть раз покупали билет только в один конец и уже на месте искали обратный. Более половины (51 процент) из тех, кто оказывался в такой ситуации, не испытывали дискомфорт. Лишь 30 процентам опрошенных не удавалось взять обратный билет и приходилось задерживаться в путешествии. Однако 72,7 процента туристов отдельно признались, что проездные документы, купленные перед отъездом, обошлись им дороже.
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