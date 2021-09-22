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Джонсон посоветовал Франции перестать злиться из-за AUKUS
Джонсон посоветовал Франции перестать злиться из-за AUKUS - РИА Новости, 22.09.2021
Джонсон посоветовал Франции перестать злиться из-за AUKUS
Франции пора успокоиться "и взять себя в руки" из-за заключенного трехстороннего военного соглашения между Великобританией, США и Австралией (AUKUS), заявил... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:24
2021-09-22T16:24
в мире
париж
сша
европа
мид франции‎
борис джонсон
жан-ив ле дриан
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ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости. Франции пора успокоиться "и взять себя в руки" из-за заключенного трехстороннего военного соглашения между Великобританией, США и Австралией (AUKUS), заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон."Что я хочу сказать по этому поводу, это то, что настало время для некоторых наших самых дорогих друзей prenez un grip (взять себя в руки – ред.) относительно этого всего и donnez-moi un break (дать мне передохнуть – ред.)", -заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос относительно скандала с Францией вокруг соглашения.Британский премьер подчеркнул, что подписанное соглашение – фундаментальный шаг к глобальной безопасности."Это три союзника-единомышленника, которые стоят плечом к плечу и создают новое партнерство для обмена технологиями. Это не что-то эксклюзивное, это не попытка кого-то вытеснить. И это соглашение не враждебное Китаю", - добавил Джонсон.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
https://ria.ru/20210922/aukus-1751244243.html
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в мире, париж, сша, европа, мид франции‎, борис джонсон, жан-ив ле дриан
16:24 22.09.2021
 
Джонсон посоветовал Франции перестать злиться из-за AUKUS

Премьер Британии Джонсон посоветовал Франции перестать злиться из-за соглашения AUKUS

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости. Франции пора успокоиться "и взять себя в руки" из-за заключенного трехстороннего военного соглашения между Великобританией, США и Австралией (AUKUS), заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
"Что я хочу сказать по этому поводу, это то, что настало время для некоторых наших самых дорогих друзей prenez un grip (взять себя в руки – ред.) относительно этого всего и donnez-moi un break (дать мне передохнуть – ред.)", -заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос относительно скандала с Францией вокруг соглашения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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Британский премьер подчеркнул, что подписанное соглашение – фундаментальный шаг к глобальной безопасности.
"Это три союзника-единомышленника, которые стоят плечом к плечу и создают новое партнерство для обмена технологиями. Это не что-то эксклюзивное, это не попытка кого-то вытеснить. И это соглашение не враждебное Китаю", - добавил Джонсон.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
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21 сентября, 19:51
Источник рассказал, как принималось решение о создании AUKUS
 
В миреПарижСШАЕвропаМИД Франции‎Борис ДжонсонЖан-Ив Ле Дриан
 
 
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