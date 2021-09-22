https://ria.ru/20210922/aukus-1751323147.html

Джонсон посоветовал Франции перестать злиться из-за AUKUS

Джонсон посоветовал Франции перестать злиться из-за AUKUS - РИА Новости, 22.09.2021

Джонсон посоветовал Франции перестать злиться из-за AUKUS

Франции пора успокоиться "и взять себя в руки" из-за заключенного трехстороннего военного соглашения между Великобританией, США и Австралией (AUKUS), заявил... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:24

2021-09-22T16:24

2021-09-22T16:24

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ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости. Франции пора успокоиться "и взять себя в руки" из-за заключенного трехстороннего военного соглашения между Великобританией, США и Австралией (AUKUS), заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон."Что я хочу сказать по этому поводу, это то, что настало время для некоторых наших самых дорогих друзей prenez un grip (взять себя в руки – ред.) относительно этого всего и donnez-moi un break (дать мне передохнуть – ред.)", -заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос относительно скандала с Францией вокруг соглашения.Британский премьер подчеркнул, что подписанное соглашение – фундаментальный шаг к глобальной безопасности."Это три союзника-единомышленника, которые стоят плечом к плечу и создают новое партнерство для обмена технологиями. Это не что-то эксклюзивное, это не попытка кого-то вытеснить. И это соглашение не враждебное Китаю", - добавил Джонсон.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.

https://ria.ru/20210922/aukus-1751244243.html

https://ria.ru/20210921/sdelka-1751204915.html

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европа

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в мире, париж, сша, европа, мид франции‎, борис джонсон, жан-ив ле дриан