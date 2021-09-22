Джонсон посоветовал Франции перестать злиться из-за AUKUS
Премьер Британии Джонсон посоветовал Франции перестать злиться из-за соглашения AUKUS
ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости. Франции пора успокоиться "и взять себя в руки" из-за заключенного трехстороннего военного соглашения между Великобританией, США и Австралией (AUKUS), заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
"Что я хочу сказать по этому поводу, это то, что настало время для некоторых наших самых дорогих друзей prenez un grip (взять себя в руки – ред.) относительно этого всего и donnez-moi un break (дать мне передохнуть – ред.)", -заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос относительно скандала с Францией вокруг соглашения.
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Британский премьер подчеркнул, что подписанное соглашение – фундаментальный шаг к глобальной безопасности.
"Это три союзника-единомышленника, которые стоят плечом к плечу и создают новое партнерство для обмена технологиями. Это не что-то эксклюзивное, это не попытка кого-то вытеснить. И это соглашение не враждебное Китаю", - добавил Джонсон.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
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