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https://ria.ru/20210922/aukus-1751244243.html
Захарова назвала создание AUKUS шоком для НАТО
Захарова назвала создание AUKUS шоком для НАТО - РИА Новости, 22.09.2021
Захарова назвала создание AUKUS шоком для НАТО
Создание партнёрства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) стало шоком для союзников по НАТО, а Францию тем самым морально унизили, считает официальный... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:03
2021-09-22T10:03
в мире
сша
франция
мид франции‎
евросоюз
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Создание партнёрства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) стало шоком для союзников по НАТО, а Францию тем самым морально унизили, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого Соединённые Штаты, Австралия и Британия называют своими противниками, против кого они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Британия. (...) Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, США не проработали этот вопрос и не предупредили ближайших союзников по НАТО."Вы посмотрите, что они сделали с Францией. Они ее в принципе морально унизили. 60 миллиардов (евро контракта) для них в той форме, в которой им об этом (о создании AUKUS) заявлено, это сильнейший удар. Самое главное, что Соединённые Штаты продемонстрировали всем от противников до союзников - есть только их интересы, которые развиваются, исходя из их сиюминутной конъюнктуры, все остальное вторично, и со всеми своими союзниками, партнёрами, друзьями они будут поступать точно так же", - добавила она.Как отметила Захарова, ещё не ясно, что было более болезненно для Франции - потеря многомиллиардного контракта или моральный ущерб.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
https://ria.ru/20210921/sdelka-1751204915.html
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в мире, сша, франция, мид франции‎, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), жан-ив ле дриан, мария захарова, жозеп боррель, россия
10:03 22.09.2021
 
Захарова назвала создание AUKUS шоком для НАТО

Официальный представитель МИД Захарова назвала создание партнерства AUKUS шоком для НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Создание партнёрства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) стало шоком для союзников по НАТО, а Францию тем самым морально унизили, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого Соединённые Штаты, Австралия и Британия называют своими противниками, против кого они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Британия. (...) Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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По ее словам, США не проработали этот вопрос и не предупредили ближайших союзников по НАТО.
"Вы посмотрите, что они сделали с Францией. Они ее в принципе морально унизили. 60 миллиардов (евро контракта) для них в той форме, в которой им об этом (о создании AUKUS) заявлено, это сильнейший удар. Самое главное, что Соединённые Штаты продемонстрировали всем от противников до союзников - есть только их интересы, которые развиваются, исходя из их сиюминутной конъюнктуры, все остальное вторично, и со всеми своими союзниками, партнёрами, друзьями они будут поступать точно так же", - добавила она.
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Как отметила Захарова, ещё не ясно, что было более болезненно для Франции - потеря многомиллиардного контракта или моральный ущерб.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
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В миреСШАФранцияМИД Франции‎ЕвросоюзНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Жан-Ив Ле ДрианМария ЗахароваЖозеп БоррельРоссия
 
 
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