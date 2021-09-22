https://ria.ru/20210922/aukus-1751244243.html

Захарова назвала создание AUKUS шоком для НАТО

Захарова назвала создание AUKUS шоком для НАТО - РИА Новости, 22.09.2021

Захарова назвала создание AUKUS шоком для НАТО

Создание партнёрства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) стало шоком для союзников по НАТО, а Францию тем самым морально унизили, считает официальный... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:03

2021-09-22T10:03

2021-09-22T10:03

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жан-ив ле дриан

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Создание партнёрства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) стало шоком для союзников по НАТО, а Францию тем самым морально унизили, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого Соединённые Штаты, Австралия и Британия называют своими противниками, против кого они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Британия. (...) Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, США не проработали этот вопрос и не предупредили ближайших союзников по НАТО."Вы посмотрите, что они сделали с Францией. Они ее в принципе морально унизили. 60 миллиардов (евро контракта) для них в той форме, в которой им об этом (о создании AUKUS) заявлено, это сильнейший удар. Самое главное, что Соединённые Штаты продемонстрировали всем от противников до союзников - есть только их интересы, которые развиваются, исходя из их сиюминутной конъюнктуры, все остальное вторично, и со всеми своими союзниками, партнёрами, друзьями они будут поступать точно так же", - добавила она.Как отметила Захарова, ещё не ясно, что было более болезненно для Франции - потеря многомиллиардного контракта или моральный ущерб.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.

https://ria.ru/20210921/sdelka-1751204915.html

https://ria.ru/20210921/aukus-1751094326.html

https://ria.ru/20210920/sdelka-1751061109.html

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в мире, сша, франция, мид франции‎, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), жан-ив ле дриан, мария захарова, жозеп боррель, россия