Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210922/atmosfera-1751276717.html
Загрязнение воздуха автомобилями в Москве снизилось почти на 60% за 10 лет
Загрязнение воздуха автомобилями в Москве снизилось почти на 60% за 10 лет - РИА Новости, 22.09.2021
Загрязнение воздуха автомобилями в Москве снизилось почти на 60% за 10 лет
За последние 10 лет количество вредных веществ, которые поступают в атмосферу Москвы от автотранспорта, снизилось почти на 60%, рассказал в интервью РИА Новости РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:42
2021-09-22T12:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
антон кульбачевский
московское центральное кольцо (мцк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594047518_0:154:2957:1817_1920x0_80_0_0_2606139cc6e839841d3f9b80338f6902.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За последние 10 лет количество вредных веществ, которые поступают в атмосферу Москвы от автотранспорта, снизилось почти на 60%, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Мы замечаем, что за последние 10 лет количество вредных веществ, которые поступают в атмосферу города от автотранспорта, снизилось практически на 60%. Это говорит о том, что меняется московский транспорт, меняется парадигма движения. Мы создаем для москвичей экологически чистый общественный комфортный транспорт", - заявил он.Он отметил, что также в Москве активно развивают инфраструктуру для альтернативных видов транспорта – велосипедов, самокатов.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20210605/kulbachevskiy-1735783861.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594047518_164:0:2793:1972_1920x0_80_0_0_4e8f3c5adbc98e91ea27b6efff8485dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, антон кульбачевский, московское центральное кольцо (мцк)
11:42 22.09.2021 (обновлено: 12:43 22.09.2021)
 

Загрязнение воздуха автомобилями в Москве снизилось почти на 60% за 10 лет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За последние 10 лет количество вредных веществ, которые поступают в атмосферу Москвы от автотранспорта, снизилось почти на 60%, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Мы замечаем, что за последние 10 лет количество вредных веществ, которые поступают в атмосферу города от автотранспорта, снизилось практически на 60%. Это говорит о том, что меняется московский транспорт, меняется парадигма движения. Мы создаем для москвичей экологически чистый общественный комфортный транспорт", - заявил он.
"Комфорт, удобство, скорость передвижения - все эти составляющие учтены сегодня в общественном транспорте. Количество пассажиров в метро, МЦК, МЦД говорит о том, что люди оценили изменения: есть хорошая навигация, понятные схемы движения, понятный трафик", - добавил собеседник.
Он отметил, что также в Москве активно развивают инфраструктуру для альтернативных видов транспорта – велосипедов, самокатов.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 13:49Петербургский международный экономический форум
Кульбачевский призвал создать систему "зеленого" госзаказа
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваАнтон КульбачевскийМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Источник: в Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния