https://ria.ru/20210922/atmosfera-1751276717.html
Загрязнение воздуха автомобилями в Москве снизилось почти на 60% за 10 лет
Загрязнение воздуха автомобилями в Москве снизилось почти на 60% за 10 лет - РИА Новости, 22.09.2021
Загрязнение воздуха автомобилями в Москве снизилось почти на 60% за 10 лет
За последние 10 лет количество вредных веществ, которые поступают в атмосферу Москвы от автотранспорта, снизилось почти на 60%, рассказал в интервью РИА Новости РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:42
2021-09-22T11:42
2021-09-22T12:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
антон кульбачевский
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. За последние 10 лет количество вредных веществ, которые поступают в атмосферу Москвы от автотранспорта, снизилось почти на 60%, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Мы замечаем, что за последние 10 лет количество вредных веществ, которые поступают в атмосферу города от автотранспорта, снизилось практически на 60%. Это говорит о том, что меняется московский транспорт, меняется парадигма движения. Мы создаем для москвичей экологически чистый общественный комфортный транспорт", - заявил он.Он отметил, что также в Москве активно развивают инфраструктуру для альтернативных видов транспорта – велосипедов, самокатов.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20210605/kulbachevskiy-1735783861.html
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общество, москва, антон кульбачевский, московское центральное кольцо (мцк)