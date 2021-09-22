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Кульбачевский: концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей упали
Кульбачевский: концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей упали - РИА Новости, 22.09.2021
Кульбачевский: концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей упали
Концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей в сентябре почти в четыре раза ниже, чем в конце августа, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:39
2021-09-22T12:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей в сентябре почти в четыре раза ниже, чем в конце августа, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что, по данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в начале сентября фиксируемые концентрации основных загрязняющих веществ - оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы - были в 1,5-1,9 раза ниже аналогичных уровней неделей ранее.Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уточнил, что в первые полгода 2020 года, когда нагрузка, особенно транспортная, на атмосферу снизилась, были определенные улучшения качества воздуха, но с июля 2020 года Москва вышла в привычные показатели.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 22 сентября в 12.00 мск.
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москва, антон кульбачевский
11:39 22.09.2021 (обновлено: 12:41 22.09.2021)
 

Кульбачевский: концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей упали

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей в сентябре почти в четыре раза ниже, чем в конце августа, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Поступление в столичный регион холодного воздуха из северных широт обеспечило хорошие условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Таким образом, приятным "бонусом" наступившего похолодания явилось существенное улучшение качества атмосферного воздуха", - сообщил Кульбачевский.
Он отметил, что, по данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в начале сентября фиксируемые концентрации основных загрязняющих веществ - оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы - были в 1,5-1,9 раза ниже аналогичных уровней неделей ранее.
"Кроме того, дожди существенно снизили содержание в городском воздухе взвешенных частиц, концентрации которых почти в четыре раза ниже, чем в конце августа", - добавил Кульбачевский.
Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уточнил, что в первые полгода 2020 года, когда нагрузка, особенно транспортная, на атмосферу снизилась, были определенные улучшения качества воздуха, но с июля 2020 года Москва вышла в привычные показатели.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 22 сентября в 12.00 мск.
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