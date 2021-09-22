https://ria.ru/20210922/atmosfera-1751276098.html

Кульбачевский: концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей упали

Кульбачевский: концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей упали - РИА Новости, 22.09.2021

Кульбачевский: концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей упали

Концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей в сентябре почти в четыре раза ниже, чем в конце августа, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:39

2021-09-22T11:39

2021-09-22T12:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей в сентябре почти в четыре раза ниже, чем в конце августа, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Он отметил, что, по данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в начале сентября фиксируемые концентрации основных загрязняющих веществ - оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы - были в 1,5-1,9 раза ниже аналогичных уровней неделей ранее.Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уточнил, что в первые полгода 2020 года, когда нагрузка, особенно транспортная, на атмосферу снизилась, были определенные улучшения качества воздуха, но с июля 2020 года Москва вышла в привычные показатели.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 22 сентября в 12.00 мск.

https://ria.ru/20210906/bobry-1750610311.html

москва

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2021

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москва, антон кульбачевский