11:39 22.09.2021 (обновлено: 12:41 22.09.2021)
Кульбачевский: концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей упали
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Концентрации взвешенных частиц в Москве из-за дождей в сентябре почти в четыре раза ниже, чем в конце августа, рассказал в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Поступление в столичный регион холодного воздуха из северных широт обеспечило хорошие условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Таким образом, приятным "бонусом" наступившего похолодания явилось существенное улучшение качества атмосферного воздуха", - сообщил Кульбачевский.
Он отметил, что, по данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в начале сентября фиксируемые концентрации основных загрязняющих веществ - оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы - были в 1,5-1,9 раза ниже аналогичных уровней неделей ранее.
"Кроме того, дожди существенно снизили содержание в городском воздухе взвешенных частиц, концентрации которых почти в четыре раза ниже, чем в конце августа", - добавил Кульбачевский.
Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды уточнил, что в первые полгода 2020 года, когда нагрузка, особенно транспортная, на атмосферу снизилась, были определенные улучшения качества воздуха, но с июля 2020 года Москва вышла в привычные показатели.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 22 сентября в 12.00 мск.