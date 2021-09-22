https://ria.ru/20210922/an-26-1751288218.html
Источник: пропавший под Хабаровском Ан-26 выполнял технический полет
Источник: пропавший под Хабаровском Ан-26 выполнял технический полет - РИА Новости, 22.09.2021
Источник: пропавший под Хабаровском Ан-26 выполнял технический полет
Самолет Ан-26, пропавший в Хабаровском крае, выполнял технический полет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:39
2021-09-22T13:39
2021-09-22T13:54
происшествия
хабаровский край
ан-26
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Самолет Ан-26, пропавший в Хабаровском крае, выполнял технический полет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, целью полета была проверка работы средств связи.Ан-26 пропал с радаров в 38 километрах юго-западнее Хабаровска. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы", на борту было шесть человек.Возможной причиной ЧП источник в экстренных службах назвал плохую погоду, не исключается техническая неиправность.К месту пропажи Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 и выдвинулась группа Амурского спасательного центра. Поиски осложнены непогодой и темным временем суток.
https://ria.ru/20210922/samolet-1751287159.html
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происшествия, хабаровский край, ан-26, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
13:39 22.09.2021 (обновлено: 13:54 22.09.2021)
Источник: пропавший под Хабаровском Ан-26 выполнял технический полет
Источник: пропавший под Хабаровском самолет Ан-26 выполнял технический полет