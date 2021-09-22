https://ria.ru/20210922/aeroflot-1751320603.html

Аэрофлот запустил сервис мультимодальных перевозок Trip& Fly

Аэрофлот запустил сервис мультимодальных перевозок Trip& Fly - РИА Новости, 22.09.2021

Аэрофлот запустил сервис мультимодальных перевозок Trip& Fly

Аэрофлот запустил новый сервис Trip & Fly, который позволит оформить билеты на составные (мультимодальные) маршруты, включающие перелёт и перевозку на наземном... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:12

2021-09-22T16:12

2021-09-22T16:12

пресс-релизы

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МОСКВА, 22 сен – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот запустил новый сервис Trip & Fly, который позволит оформить билеты на составные (мультимодальные) маршруты, включающие перелёт и перевозку на наземном транспорте, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.Это актуально для путешественников, планирующих поездку в районы или из пунктов РФ.Ссылка на портал "Мультимодальные маршруты" находится в разделе "Дополнительные услуги" на сайте Аэрофлота. На сайте пассажир может легко и быстро подобрать, оформить и оплатить билеты на самолет и поезд, автобус или Аэроэкспресс. Обменять, вернуть билет или внести в него изменения также можно онлайн. Одновременно с перевозкой пользователи сервиса могут приобрести страховку от несчастного случая, отмены путешествия и поездки за границу.Мультимодальные поездки "от двери до двери" - это новый тренд в транспортной отрасли.Уникальный сервис сделает путешествия с Аэрофлотом ещё удобнее и комфортнее.Оператор услуги Trip & Fly - IT-компания "ОНЭЛИЯ". Собственный круглосуточный контактный центр. Все вопросы, связанные с работой сервиса, принимаются по бесплатному номеру:8 800 500-94-51 , +7 (495) 260-45-84 или по электронной почте:support@tripandfly.ru.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 30,2 млн. Человек.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга Оперативный обзор результатов авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы