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Новости Подмосковья
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Воробьев призвал активнее решать проблему ветхого жилья в Подмосковье
Воробьев призвал активнее решать проблему ветхого жилья в Подмосковье - РИА Новости, 21.09.2021
Воробьев призвал активнее решать проблему ветхого жилья в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сконцентрироваться на решении проблем ветхого жилья в регионе. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:19
2021-09-21T12:19
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жилье
россия
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КРАСНОГОРСК, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сконцентрироваться на решении проблем ветхого жилья в регионе.Он также поручил председателю правительства Московской области Максиму Фомину проработать вопросы по увязке всего строительства в регионе с обновлением жилья."В настоящее время такие нормы прорабатываются, планируем их вынести на ближайшее правительство", - ответил Фомин.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье, россия
12:19 21.09.2021
 
Воробьев призвал активнее решать проблему ветхого жилья в Подмосковье

Глава Подмосковья Воробьев поручил сконцентрироваться на решении проблем ветхого жилья

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сконцентрироваться на решении проблем ветхого жилья в регионе.
"Мы 9 лет направляли большие ресурсы на обманутых дольщиков и к 2023 году мы этот вопрос решим. Следующий большой комплекс – это реновация (комплексное развитие территорий – ред.). Это все, что связано с ветхим жильем, которое Хромушин (вице-губернатор – ред.) уже не имеет права ремонтировать", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Он также поручил председателю правительства Московской области Максиму Фомину проработать вопросы по увязке всего строительства в регионе с обновлением жилья.
"В настоящее время такие нормы прорабатываются, планируем их вынести на ближайшее правительство", - ответил Фомин.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЖильеРоссия
 
 
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