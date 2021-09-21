Воробьев призвал активнее решать проблему ветхого жилья в Подмосковье

"Мы 9 лет направляли большие ресурсы на обманутых дольщиков и к 2023 году мы этот вопрос решим. Следующий большой комплекс – это реновация (комплексное развитие территорий – ред.). Это все, что связано с ветхим жильем, которое Хромушин (вице-губернатор – ред.) уже не имеет права ремонтировать", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.