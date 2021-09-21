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Воробьев призвал активнее решать проблему ветхого жилья в Подмосковье
Воробьев призвал активнее решать проблему ветхого жилья в Подмосковье - РИА Новости, 21.09.2021
Воробьев призвал активнее решать проблему ветхого жилья в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сконцентрироваться на решении проблем ветхого жилья в регионе. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:19
2021-09-21T12:19
2021-09-21T12:19
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КРАСНОГОРСК, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сконцентрироваться на решении проблем ветхого жилья в регионе.Он также поручил председателю правительства Московской области Максиму Фомину проработать вопросы по увязке всего строительства в регионе с обновлением жилья."В настоящее время такие нормы прорабатываются, планируем их вынести на ближайшее правительство", - ответил Фомин.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье, россия
Воробьев призвал активнее решать проблему ветхого жилья в Подмосковье
Глава Подмосковья Воробьев поручил сконцентрироваться на решении проблем ветхого жилья