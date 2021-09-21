https://ria.ru/20210921/zelenskiy-1751123685.html

В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах

В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах - РИА Новости, 21.09.2021

В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что у президента Владимира Зеленского нет конкурентов в случае, если он... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:18

2021-09-21T13:18

2021-09-21T13:18

в мире

украина

владимир зеленский

партия "слуга народа"

александр корниенко

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КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что у президента Владимира Зеленского нет конкурентов в случае, если он решит баллотироваться на второй срок.В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй президентский срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать."Не вижу пока серьезных конкурентов президента. Мы хотели бы, чтобы президент продолжил свою работу (во втором сроке – ред.), но это будет его решение", - сказал Корниенко журналистам во вторник, общение которых транслировали украинские телеканалы.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

https://ria.ru/20210911/srok-1749623129.html

https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746781327.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, партия "слуга народа", александр корниенко