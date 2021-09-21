https://ria.ru/20210921/zelenskiy-1751123685.html
В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах - РИА Новости, 21.09.2021
В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что у президента Владимира Зеленского нет конкурентов в случае, если он... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:18
2021-09-21T13:18
2021-09-21T13:18
в мире
украина
владимир зеленский
партия "слуга народа"
александр корниенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868382_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_594a5d015140e0c1d2ba18beaffccee0.jpg
КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что у президента Владимира Зеленского нет конкурентов в случае, если он решит баллотироваться на второй срок.В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй президентский срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать."Не вижу пока серьезных конкурентов президента. Мы хотели бы, чтобы президент продолжил свою работу (во втором сроке – ред.), но это будет его решение", - сказал Корниенко журналистам во вторник, общение которых транслировали украинские телеканалы.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
https://ria.ru/20210911/srok-1749623129.html
https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746781327.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739148148_133:0:1841:1280_1920x0_80_0_0_94171c9cabebd246f36d646b776a6304.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, партия "слуга народа", александр корниенко
В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
Глава "Слуги народа" Корниенко: у Зеленского нет конкурентов на выборах президента