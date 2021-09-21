https://ria.ru/20210921/zasedanie-1751065115.html

Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД

Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД - РИА Новости, 21.09.2021

Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет на... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T00:55

2021-09-21T00:55

2021-09-21T00:55

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иран

оон

тегеран (город)

франция

мид франции‎

дональд трамп

жан-ив ле дриан

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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет на этой неделе.Трансляция мероприятия ведется в соцсетях представительства Франции в ООН.Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.

https://ria.ru/20210914/ryabkov-1750069923.html

иран

тегеран (город)

франция

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в мире, иран, оон, тегеран (город), франция, мид франции‎, дональд трамп, жан-ив ле дриан, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия