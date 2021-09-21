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Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД
Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД - РИА Новости, 21.09.2021
Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет на... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T00:55
2021-09-21T00:55
в мире
иран
оон
тегеран (город)
франция
мид франции‎
дональд трамп
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет на этой неделе.Трансляция мероприятия ведется в соцсетях представительства Франции в ООН.Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.
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в мире, иран, оон, тегеран (город), франция, мид франции‎, дональд трамп, жан-ив ле дриан, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
00:55 21.09.2021
 
Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД

Глава МИД Франции Ле Дриан: заседание комиссии по СВПД пройдет на этой неделе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С. Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С. Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет на этой неделе.
"У нас, безусловно, состоится заседание совместной комиссии по СВПД на неделе, так как, что касается Ирана, мы констатируем, что переговоры не возобновились... На этой неделе мы попробуем придать позитивный импульс для продолжения переговоров в Вене о возвращении Ирана и США к СВПД", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Трансляция мероприятия ведется в соцсетях представительства Франции в ООН.
Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 19:30
Рябков призвал США быть реалистами в переговорах по СВПД
 
В миреИранООНТегеран (город)ФранцияМИД Франции‎Дональд ТрампЖан-Ив Ле ДрианСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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