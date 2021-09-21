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Путин оценил ситуацию с занятостью населения в регионах
Путин оценил ситуацию с занятостью населения в регионах - РИА Новости, 21.09.2021
Путин оценил ситуацию с занятостью населения в регионах
Планку по обеспечению занятости не ниже уровня 2019 года в РФ преодолели в июле, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:09
2021-09-21T15:09
2021-09-21T15:23
общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Планку по обеспечению занятости не ниже уровня 2019 года в РФ преодолели в июле, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Подчеркну еще один важный результат, который был достигнут за последнее время. Был поставлен ориентир до конца года обеспечить занятость не ниже уровня 2019 года, и эту планку в целом преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 миллиона человек. В то же время эта задача решена еще не во всех регионах, остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья",- сказал Путин на совещании с кабмином.Также президент РФ сказал, что уже были даны поручения донастройки региональных программ поддержки занятости, разработки долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела.
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общество, владимир путин
15:09 21.09.2021 (обновлено: 15:23 21.09.2021)
Путин оценил ситуацию с занятостью населения в регионах
Путин: планку обеспечить занятость не ниже уровня 2019 года преодолели в июле
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Планку по обеспечению занятости не ниже уровня 2019 года в РФ
преодолели в июле, сообщил президент РФ Владимир Путин
на совещании по экономическим вопросам.
"Подчеркну еще один важный результат, который был достигнут за последнее время. Был поставлен ориентир до конца года обеспечить занятость не ниже уровня 2019 года, и эту планку в целом преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 миллиона человек. В то же время эта задача решена еще не во всех регионах, остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья",- сказал Путин на совещании с кабмином.
Также президент РФ сказал, что уже были даны поручения донастройки региональных программ поддержки занятости, разработки долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела.