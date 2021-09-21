https://ria.ru/20210921/zamgubernatora-1751177433.html

Губернатор Липецкой области назначил нового заместителя

Губернатор Липецкой области назначил нового заместителя - РИА Новости, 21.09.2021

Губернатор Липецкой области назначил нового заместителя

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов произвёл кадровое назначение, с 30 сентября должность заместителя главы региона займёт Константин... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:16

2021-09-21T17:16

2021-09-21T17:16

липецкая область

липецк

липецкая область

жкх

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов произвёл кадровое назначение, с 30 сентября должность заместителя главы региона займёт Константин Востриков, сообщили в пресс-службе администрации области.В пресс-службе отметили, что новый заместитель будет курировать деятельность областных управлений строительства и архитектуры, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области.Востриков ранее занимал должности директора фонда капитального ремонта и заместителя начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области. В 2020 году был назначен первым заместителем главы администрации города Липецка.

https://ria.ru/20210330/molodezh-1603502813.html

липецк

липецкая область

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липецк, липецкая область, жкх, игорь артамонов