Губернатор Липецкой области назначил нового заместителя
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов произвёл кадровое назначение, с 30 сентября должность заместителя главы региона займёт Константин Востриков, сообщили в пресс-службе администрации области.
В пресс-службе отметили, что новый заместитель будет курировать деятельность областных управлений строительства и архитектуры, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области.
"В нашей команде современные перспективные руководители и процесс ротации это закономерно. Мы будем и впредь держать курс на омоложение руководящего состава, и намерены ставить перед собой самые амбициозные цели", - сказал Артамонов.
Востриков ранее занимал должности директора фонда капитального ремонта и заместителя начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области. В 2020 году был назначен первым заместителем главы администрации города Липецка.