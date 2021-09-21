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Липецкая область
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Губернатор Липецкой области назначил нового заместителя
Губернатор Липецкой области назначил нового заместителя - РИА Новости, 21.09.2021
Губернатор Липецкой области назначил нового заместителя
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов произвёл кадровое назначение, с 30 сентября должность заместителя главы региона займёт Константин... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:16
2021-09-21T17:16
липецкая область
липецк
липецкая область
жкх
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов произвёл кадровое назначение, с 30 сентября должность заместителя главы региона займёт Константин Востриков, сообщили в пресс-службе администрации области.В пресс-службе отметили, что новый заместитель будет курировать деятельность областных управлений строительства и архитектуры, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области.Востриков ранее занимал должности директора фонда капитального ремонта и заместителя начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области. В 2020 году был назначен первым заместителем главы администрации города Липецка.
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липецк, липецкая область, жкх, игорь артамонов
17:16 21.09.2021
 

Губернатор Липецкой области назначил нового заместителя

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов произвёл кадровое назначение, с 30 сентября должность заместителя главы региона займёт Константин Востриков, сообщили в пресс-службе администрации области.
В пресс-службе отметили, что новый заместитель будет курировать деятельность областных управлений строительства и архитектуры, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области.
"В нашей команде современные перспективные руководители и процесс ротации это закономерно. Мы будем и впредь держать курс на омоложение руководящего состава, и намерены ставить перед собой самые амбициозные цели", - сказал Артамонов.
Востриков ранее занимал должности директора фонда капитального ремонта и заместителя начальника управления энергетики и тарифов Липецкой области. В 2020 году был назначен первым заместителем главы администрации города Липецка.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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Липецкая областьЛипецкЛипецкая областьЖКХИгорь Артамонов
 
 
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