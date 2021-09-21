https://ria.ru/20210921/vzyatka-1751187284.html

Главу отделения ФСС по Татарстану заподозрили в крупной взятке

Главу отделения ФСС по Татарстану заподозрили в крупной взятке - РИА Новости, 21.09.2021

Главу отделения ФСС по Татарстану заподозрили в крупной взятке

Главу отделения Фонда социального страхования по Татарстану поймали на взятке в 2,4 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:56

2021-09-21T17:56

2021-09-21T17:56

происшествия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главу отделения Фонда социального страхования по Татарстану поймали на взятке в 2,4 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ."В отношении 43-летнего управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.По версии следствия, 30 октября 2020 года между региональным отделением ФСС и одной из фирм был заключен контракт на поставку спецсредств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 миллионов рублей. Отмечается, что сотрудниками фонда были выявлены существенные нарушения коммерческой организации условий контракта, в связи с чем к фирме были применены санкции, и инициирована подача искового заявления в арбитражный суд Татарстана.Добавляется, что 18 августа на встрече главы фирмы и управляющего татарстанским отделением ФСС предприниматель предложил "урегулировать вопрос" с иском за вознаграждение в четыре миллиона рублей. Отмечается, что, проведя ряд неформальных встреч, руководитель фирмы получил от чиновника письменное указание с планом защиты по исковым требованиям.Как рассказали в СК, 10 сентября 2021 года арбитражным судом Татарстан с фирмы взыскан штраф порядка 100 тысяч рублей, а утром 21 сентября руководитель регионального отделения ACC, находясь в автомобиле марки "Infiniti QX 80", получил от предпринимателя в рамках оперативных мероприятий 2,4 миллиона рублей за "оказание содействия и необжалование в дальнейшем решения суда"."Во время передачи денежных средств 43-летний управляющий РО ФСС РФ по Республике Татарстан был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в СК.

https://ria.ru/20210817/vzyatochnichestvo-1746018188.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)