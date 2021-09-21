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Главу отделения ФСС по Татарстану заподозрили в крупной взятке
Главу отделения ФСС по Татарстану заподозрили в крупной взятке - РИА Новости, 21.09.2021
Главу отделения ФСС по Татарстану заподозрили в крупной взятке
Главу отделения Фонда социального страхования по Татарстану поймали на взятке в 2,4 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:56
2021-09-21T17:56
происшествия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главу отделения Фонда социального страхования по Татарстану поймали на взятке в 2,4 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ."В отношении 43-летнего управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.По версии следствия, 30 октября 2020 года между региональным отделением ФСС и одной из фирм был заключен контракт на поставку спецсредств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 миллионов рублей. Отмечается, что сотрудниками фонда были выявлены существенные нарушения коммерческой организации условий контракта, в связи с чем к фирме были применены санкции, и инициирована подача искового заявления в арбитражный суд Татарстана.Добавляется, что 18 августа на встрече главы фирмы и управляющего татарстанским отделением ФСС предприниматель предложил "урегулировать вопрос" с иском за вознаграждение в четыре миллиона рублей. Отмечается, что, проведя ряд неформальных встреч, руководитель фирмы получил от чиновника письменное указание с планом защиты по исковым требованиям.Как рассказали в СК, 10 сентября 2021 года арбитражным судом Татарстан с фирмы взыскан штраф порядка 100 тысяч рублей, а утром 21 сентября руководитель регионального отделения ACC, находясь в автомобиле марки "Infiniti QX 80", получил от предпринимателя в рамках оперативных мероприятий 2,4 миллиона рублей за "оказание содействия и необжалование в дальнейшем решения суда"."Во время передачи денежных средств 43-летний управляющий РО ФСС РФ по Республике Татарстан был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в СК.
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происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
17:56 21.09.2021
 
Главу отделения ФСС по Татарстану заподозрили в крупной взятке

СК заподозрил главу отделения ФСС по Татарстану во взятке в 2,4 миллиона рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главу отделения Фонда социального страхования по Татарстану поймали на взятке в 2,4 миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
"В отношении 43-летнего управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 30 октября 2020 года между региональным отделением ФСС и одной из фирм был заключен контракт на поставку спецсредств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 миллионов рублей. Отмечается, что сотрудниками фонда были выявлены существенные нарушения коммерческой организации условий контракта, в связи с чем к фирме были применены санкции, и инициирована подача искового заявления в арбитражный суд Татарстана.
Добавляется, что 18 августа на встрече главы фирмы и управляющего татарстанским отделением ФСС предприниматель предложил "урегулировать вопрос" с иском за вознаграждение в четыре миллиона рублей. Отмечается, что, проведя ряд неформальных встреч, руководитель фирмы получил от чиновника письменное указание с планом защиты по исковым требованиям.
Как рассказали в СК, 10 сентября 2021 года арбитражным судом Татарстан с фирмы взыскан штраф порядка 100 тысяч рублей, а утром 21 сентября руководитель регионального отделения ACC, находясь в автомобиле марки "Infiniti QX 80", получил от предпринимателя в рамках оперативных мероприятий 2,4 миллиона рублей за "оказание содействия и необжалование в дальнейшем решения суда".
"Во время передачи денежных средств 43-летний управляющий РО ФСС РФ по Республике Татарстан был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в СК.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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