Цари и короли. Какие секреты России и Франции открывают Музеи Кремля
Пожалуй, самым важным и давним связующим звеном между Францией и Россией стал династический брак короля Генриха I с княжной Анной Ярославной, дочерью великого князя Киевского Ярослава Мудрого.
Брак заключили в XI веке: сохранился манускрипт 1060-х с кириллической подписью ANA РЪHNA (от латинского Anna Regina, "Королева Анна").
Ходили слухи, что частью приданого русской королевы было знаменитое Реймсское Евангелие, которое привезли на выставку.
Оно состоит из двух частей: первая написана на древнерусском, кириллицей, а вторая на хорватском — глаголицей. Богатый оклад был утрачен во время Французской революции, позже его передали в библиотеку Реймса.
Существует легенда, что на этом Евангелии присягали почти все французские короли. Правда, многие исследователи эту версию опровергают.
Пожалуй, самым важным и давним связующим звеном между Францией и Россией стал династический брак короля Генриха I с княжной Анной Ярославной, дочерью великого князя Киевского Ярослава Мудрого.
Брак заключили в XI веке: сохранился манускрипт 1060-х с кириллической подписью ANA РЪHNA (от латинского Anna Regina, "Королева Анна").
Ходили слухи, что частью приданого русской королевы было знаменитое Реймсское Евангелие, которое привезли на выставку.
Оно состоит из двух частей: первая написана на древнерусском, кириллицей, а вторая на хорватском — глаголицей. Богатый оклад был утрачен во время Французской революции, позже его передали в библиотеку Реймса.
Существует легенда, что на этом Евангелии присягали почти все французские короли. Правда, многие исследователи эту версию опровергают.
Во второй половине XVII века во Францию отправляли посольства — устанавливать дипломатические контакты. Но страны разделял культурный барьер, нарушался придворный этикет. Однажды российским послам показали постановку труппы Мольера. Во время балетных вставок послы развеселились и попросили принести вина.
"Переломным моментом в отношениях стран стал визит Петра I во Францию в 1717 году, когда приняли решение о постоянных дипломатических связях через послов", — рассказывает куратор Светлана Амелехина.
Петр остановился в Лувре. Затем побывал в соборе Нотр-Дам, любовался городом со смотровой площадки, изучил Дом инвалидов и посетил дворец Тюильри.
Во второй половине XVII века во Францию отправляли посольства — устанавливать дипломатические контакты. Но страны разделял культурный барьер, нарушался придворный этикет. Однажды российским послам показали постановку труппы Мольера. Во время балетных вставок послы развеселились и попросили принести вина.
"Переломным моментом в отношениях стран стал визит Петра I во Францию в 1717 году, когда приняли решение о постоянных дипломатических связях через послов", — рассказывает куратор Светлана Амелехина.
Петр остановился в Лувре. Затем побывал в соборе Нотр-Дам, любовался городом со смотровой площадки, изучил Дом инвалидов и посетил дворец Тюильри.
Еще Петр отправил во Францию агентов-"вербовщиков" — Лефорта и Зотова. Те пригласили в Россию архитектора Леблона, скульптора Растрелли, живописца Каравака. А приехавшие в Петербург шпалерные мастера основали новое производство, просуществовавшее около 150 лет.
Продолжила традицию приглашения иностранных мастеров императрица Елизавета. Неудивительно, что вскоре в России расцвело такое явление, как галломания. Стало модно изучать французский, приобрели популярность французские вина и деликатесы, не говоря уже о моде.
Еще Петр отправил во Францию агентов-"вербовщиков" — Лефорта и Зотова. Те пригласили в Россию архитектора Леблона, скульптора Растрелли, живописца Каравака. А приехавшие в Петербург шпалерные мастера основали новое производство, просуществовавшее около 150 лет.
Продолжила традицию приглашения иностранных мастеров императрица Елизавета. Неудивительно, что вскоре в России расцвело такое явление, как галломания. Стало модно изучать французский, приобрели популярность французские вина и деликатесы, не говоря уже о моде.
Когда еще не было Dior, Chanel и Yves Saint Laurent, во Франции уже одевали лучше всех. Например, в экспозиции представлено домашнее платье княгини Марии Федоровны, которое изготовили в ателье Роз Бартен, модистки королевы Марии-Антуанетты.
Пеньюар с бантовой складкой и шнуровкой и юбка из бледно-серого шелка. Они отделаны кружевом, атласными лентами и украшены миниатюрными букетами из искусственных цветов.
Это не единственный предмет гардероба, прибывший тогда из Франции: в дворцовых документах сохранились счета на платья и аксессуары от модистки зарубежной королевы.
Когда еще не было Dior, Chanel и Yves Saint Laurent, во Франции уже одевали лучше всех. Например, в экспозиции представлено домашнее платье княгини Марии Федоровны, которое изготовили в ателье Роз Бартен, модистки королевы Марии-Антуанетты.
Пеньюар с бантовой складкой и шнуровкой и юбка из бледно-серого шелка. Они отделаны кружевом, атласными лентами и украшены миниатюрными букетами из искусственных цветов.
Это не единственный предмет гардероба, прибывший тогда из Франции: в дворцовых документах сохранились счета на платья и аксессуары от модистки зарубежной королевы.
Екатерина II вела переписку с Вольтером, Дидро и Фридрихом Мельхиором Гриммом, советовалась с ними, какие предметы приобретать для картинной галереи Эрмитажа. По ее указаниям русские дипломаты в Европе покупали на аукционах такие шедевры, как "Возвращение блудного сына" Рембрандта и "Танкред и Эрминия" Пуссена.
Ну а аристократия нанимала именитых живописцев, чтобы те запечатлели их жен, сестер, дочерей. Французы, славившиеся вниманием к деталям, были очень популярны. Так, портрет графини Дарьи Черновой (Салтыковой) заказали модному мастеру Франсуа-Юбер Друэ — младшему. Фактуру кружев, атласа и украшений художник передал удивительно точно.
Потом ему заказали и парный портрет сестры Дарьи — Натальи, которая стала прототипом старухи-графини из повести "Пиковая дама" Пушкина.
Екатерина II вела переписку с Вольтером, Дидро и Фридрихом Мельхиором Гриммом, советовалась с ними, какие предметы приобретать для картинной галереи Эрмитажа. По ее указаниям русские дипломаты в Европе покупали на аукционах такие шедевры, как "Возвращение блудного сына" Рембрандта и "Танкред и Эрминия" Пуссена.
Ну а аристократия нанимала именитых живописцев, чтобы те запечатлели их жен, сестер, дочерей. Французы, славившиеся вниманием к деталям, были очень популярны. Так, портрет графини Дарьи Черновой (Салтыковой) заказали модному мастеру Франсуа-Юбер Друэ — младшему. Фактуру кружев, атласа и украшений художник передал удивительно точно.
Потом ему заказали и парный портрет сестры Дарьи — Натальи, которая стала прототипом старухи-графини из повести "Пиковая дама" Пушкина.
Французы тоже коллекционировали русское искусство.
Так, живописец и гравер Жан-Батист Лепренс работал в России вместе с семьей (его старший брат поставлял мебель и зеркала из Франции для Зимнего дворца). Лепренс собирал народные костюмы и кукол из разных губерний, которыми потом вдохновлялся.
По возвращении во Францию он представил в Парижском салоне картину в духе рокайльных пасторалей — "Русская колыбель".
"Лепренс привез на нынешний Салон всю Россию: ее столицу, ее жителей и ее обычаи", — писали тогда в журнале "Французский Меркурий".
Позднее, во второй половине XVIII века, "русские" сюжеты (так называемые russeries) Лепренса часто воспроизводили на веерах, изделиях Севрской мануфактуры и серии шпалер "Русские игры" мануфактуры Бове.
Французы тоже коллекционировали русское искусство.
Так, живописец и гравер Жан-Батист Лепренс работал в России вместе с семьей (его старший брат поставлял мебель и зеркала из Франции для Зимнего дворца). Лепренс собирал народные костюмы и кукол из разных губерний, которыми потом вдохновлялся.
По возвращении во Францию он представил в Парижском салоне картину в духе рокайльных пасторалей — "Русская колыбель".
"Лепренс привез на нынешний Салон всю Россию: ее столицу, ее жителей и ее обычаи", — писали тогда в журнале "Французский Меркурий".
Позднее, во второй половине XVIII века, "русские" сюжеты (так называемые russeries) Лепренса часто воспроизводили на веерах, изделиях Севрской мануфактуры и серии шпалер "Русские игры" мануфактуры Бове.
Императоры порой дарили другу другу сервизы к памятным датам.
Так, Наполеон после личного знакомства с Александром I и заключения Тильзитского мира подарил российскому императору так называемый Олимпийский сервиз. Этот десертный набор создали на знаменитой фарфоровой мануфактуре Севра к бракосочетанию младшего брата Наполеона, Жерома Бонапарта, с немецкой принцессой Екатериной Вюртембергской.
Сервиз украшен мифологическими сюжетами и состоит из 166 предметов. Интересно, что, несмотря на теплые в то время отношения между правителями, этим сервизом в России ни разу не пользовались. "Он 25 лет находился в Сервизной кладовой Зимнего дворца, а в 1832 году по указанию императора Николая I его отправили в Москву", — поясняет куратор.
Императоры порой дарили другу другу сервизы к памятным датам.
Так, Наполеон после личного знакомства с Александром I и заключения Тильзитского мира подарил российскому императору так называемый Олимпийский сервиз. Этот десертный набор создали на знаменитой фарфоровой мануфактуре Севра к бракосочетанию младшего брата Наполеона, Жерома Бонапарта, с немецкой принцессой Екатериной Вюртембергской.
Сервиз украшен мифологическими сюжетами и состоит из 166 предметов. Интересно, что, несмотря на теплые в то время отношения между правителями, этим сервизом в России ни разу не пользовались. "Он 25 лет находился в Сервизной кладовой Зимнего дворца, а в 1832 году по указанию императора Николая I его отправили в Москву", — поясняет куратор.
Несколько экспонатов на выставке связаны с Наполеоном. В том числе живописные.
Хорошие фотографы — на вес золота, а те, кто снимает официальных лиц, должны ловить кадры, не раздумывая. Раньше их роль выполняли придворные живописцы.
Пример фотофильтра для императора — портрет Наполеона Бонапарта кисти Марка-Луи Арло.
На портрете он изображен в коронационном облачении. На оборотной стороне надписано, что миниатюру выполнил швейцарец Марк-Луи Арло. Это копия с этюда ведущего портретиста наполеоновского двора Франсуа Жерара.
Интересно, что копии этой знаменитой картины сделали почти для всех французских представительств за рубежом, а несколько из них поднесли в дар европейским монархам.
В эпоху, когда не было интернета, официальные изображения передавали именно так.
Несколько экспонатов на выставке связаны с Наполеоном. В том числе живописные.
Хорошие фотографы — на вес золота, а те, кто снимает официальных лиц, должны ловить кадры, не раздумывая. Раньше их роль выполняли придворные живописцы.
Пример фотофильтра для императора — портрет Наполеона Бонапарта кисти Марка-Луи Арло.
На портрете он изображен в коронационном облачении. На оборотной стороне надписано, что миниатюру выполнил швейцарец Марк-Луи Арло. Это копия с этюда ведущего портретиста наполеоновского двора Франсуа Жерара.
Интересно, что копии этой знаменитой картины сделали почти для всех французских представительств за рубежом, а несколько из них поднесли в дар европейским монархам.
В эпоху, когда не было интернета, официальные изображения передавали именно так.
После Александра I, со второй половины XIX века, русские стали активно посещать Лазурный Берег.
Традицию основала вдовствующая императрица Александра Федоровна, посетив побережье Франции в зимний период.
Она останавливалась на разных виллах, общалась с местным высшим светом. Затем на юг Франции стали все чаще приезжать русские аристократы и состоятельные путешественники.
Специально для них Международное общество спальных вагонов открыло прямое сообщение между Петербургом, Ниццей и Каннами.
Сезон обычно начинался в конце декабря и заканчивался перед Великим постом.
После Александра I, со второй половины XIX века, русские стали активно посещать Лазурный Берег.
Традицию основала вдовствующая императрица Александра Федоровна, посетив побережье Франции в зимний период.
Она останавливалась на разных виллах, общалась с местным высшим светом. Затем на юг Франции стали все чаще приезжать русские аристократы и состоятельные путешественники.
Специально для них Международное общество спальных вагонов открыло прямое сообщение между Петербургом, Ниццей и Каннами.
Сезон обычно начинался в конце декабря и заканчивался перед Великим постом.
Еще один важный экспонат — свидетель российско-французских связей: шлем (или так называемая шапка Ерихонская).
Вместе с 64 другими предметами шлем участвовал во Всемирной выставке 1867 года в Париже. Для нее Оружейная палата отобрала самые лучшие образцы из своей коллекции.
Интересно, что шлем сделали в Турции в XVI веке, его первый владелец — думский боярин и воевода князь Федор Иванович Мстиславский, а после ерихонка перешла в царскую казну.
И хотя после этого Россия примерно 30 лет не участвовала в международных промышленных выставках, начало межмузейных коллабораций получилось впечатляющим.
Еще один важный экспонат — свидетель российско-французских связей: шлем (или так называемая шапка Ерихонская).
Вместе с 64 другими предметами шлем участвовал во Всемирной выставке 1867 года в Париже. Для нее Оружейная палата отобрала самые лучшие образцы из своей коллекции.
Интересно, что шлем сделали в Турции в XVI веке, его первый владелец — думский боярин и воевода князь Федор Иванович Мстиславский, а после ерихонка перешла в царскую казну.
И хотя после этого Россия примерно 30 лет не участвовала в международных промышленных выставках, начало межмузейных коллабораций получилось впечатляющим.