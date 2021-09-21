Цари и короли. Какие секреты России и Франции открывают Музеи Кремля

Пожалуй, самым важным и давним связующим звеном между Францией и Россией стал династический брак короля Генриха I с княжной Анной Ярославной, дочерью великого князя Киевского Ярослава Мудрого.

Брак заключили в XI веке: сохранился манускрипт 1060-х с кириллической подписью ANA РЪHNA (от латинского Anna Regina, "Королева Анна").

Ходили слухи, что частью приданого русской королевы было знаменитое Реймсское Евангелие, которое привезли на выставку.

Оно состоит из двух частей: первая написана на древнерусском, кириллицей, а вторая на хорватском — глаголицей. Богатый оклад был утрачен во время Французской революции, позже его передали в библиотеку Реймса.

Существует легенда, что на этом Евангелии присягали почти все французские короли. Правда, многие исследователи эту версию опровергают.