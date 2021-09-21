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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Мурманской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Мурманской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Мурманской области

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Мурманской области с 35,81% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:25

2021-09-21T16:25

2021-09-21T16:31

выборы в государственную думу

политика

мурманская область

единая россия

госдума рф

лдпр

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МУРМАНСК, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Мурманской области с 35,81% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов."Обработано 100% протоколов... По результатам выборов лидирует "Единая Россия" с результатом 35,81%, у КПРФ - 17,81%, у ЛДПР - 11,06%, "Справедливая Россия - За правду" - 11,21%, "Новые люди" – 8,56%", - сказал Богомолов.Протокол результатов выборов подписали члены избирательной комиссии.Явка на выборы составила 43,84%.Избиратели в Мурманской области в течение трех дней 17-19 сентября голосовали за депутатов Госдумы, а также регионального заксобрания и представителей органов местной власти. Мурманская область вошла в число регионов, где можно было проголосовать дистанционно.

мурманская область

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политика, мурманская область, единая россия, госдума рф, лдпр