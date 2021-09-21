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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Нижегородской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Нижегородской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Нижегородской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Нижегородской области с 49,95% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в облизбиркоме. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:15
2021-09-21T15:15
2021-09-21T15:21
выборы в государственную думу
политика
нижегородская область
единая россия
госдума рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Нижегородской области с 49,95% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в облизбиркоме."На выборах депутатов в Госдуму РФ восьмого созыва партия "Единая Россия" набрала 49,95% голосов, КПРФ – 19,21%, "Справедливая Россия – За правду" – 8,55%, ЛДПР – 7,14%, партия "Новые люди" – 5,18%", - заявила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.По ее словам, по всем пяти одномандатным округам выборы выиграли кандидаты от "Единой России".Явка в Нижегородской области на выборах депутатов в Госдуму составила 48,48%. Самая высокая явка - 95% - зафиксирована в Дивеевском районе, самая низкая - 30% - в Нижнем Новгороде.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
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РИА Новости
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политика, нижегородская область, единая россия, госдума рф
15:15 21.09.2021 (обновлено: 15:21 21.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Нижегородской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Нижегородской области с 49,95% голосов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости.
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму
в Нижегородской области
с 49,95% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в облизбиркоме.
"На выборах депутатов в Госдуму РФ восьмого созыва партия "Единая Россия" набрала 49,95% голосов, КПРФ – 19,21%, "Справедливая Россия – За правду" – 8,55%, ЛДПР – 7,14%, партия "Новые люди" – 5,18%", - заявила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.
По ее словам, по всем пяти одномандатным округам выборы выиграли кандидаты от "Единой России".
Явка в Нижегородской области на выборах депутатов в Госдуму составила 48,48%. Самая высокая явка - 95% - зафиксирована в Дивеевском районе, самая низкая - 30% - в Нижнем Новгороде
.
Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.