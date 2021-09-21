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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Нижегородской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Нижегородской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Нижегородской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Нижегородской области с 49,95% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в облизбиркоме. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:15

2021-09-21T15:15

2021-09-21T15:21

выборы в государственную думу

политика

нижегородская область

единая россия

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Нижегородской области с 49,95% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в облизбиркоме."На выборах депутатов в Госдуму РФ восьмого созыва партия "Единая Россия" набрала 49,95% голосов, КПРФ – 19,21%, "Справедливая Россия – За правду" – 8,55%, ЛДПР – 7,14%, партия "Новые люди" – 5,18%", - заявила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.По ее словам, по всем пяти одномандатным округам выборы выиграли кандидаты от "Единой России".Явка в Нижегородской области на выборах депутатов в Госдуму составила 48,48%. Самая высокая явка - 95% - зафиксирована в Дивеевском районе, самая низкая - 30% - в Нижнем Новгороде.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

нижегородская область

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политика, нижегородская область, единая россия, госдума рф