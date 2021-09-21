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"Единая Россия" победила на выборах в думу Астраханской области

"Единая Россия" победила на выборах в думу Астраханской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в думу Астраханской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в думу Астраханской области с 46,76% голосов после обработки всех протоколов, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:00

2021-09-21T15:00

2021-09-21T15:06

выборы в государственную думу

политика

астраханская область

единая россия

госдума рф

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. "Единая Россия" побеждает на выборах в думу Астраханской области с 46,76% голосов после обработки всех протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.Явка на выборах составила 42,64%."Больше всего голосов набрала партия "Единая Россия" – 46,76%. На втором месте - КПРФ с результатом в 18,23%. На третьем – "Справедливая Россия - За правду" с 16,28%. Также пятипроцентный барьер сумели преодолеть "Новые люди" (5,92%) и ЛДПР (5,25%)", - сказал собеседник агентства.Кроме того, в состав облдумы нового созыва войдут представители "Родины" и "Партии пенсионеров".С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Астраханской областной думы, а также Госдумы России и ряда представителей муниципальных органов власти. В новом составе облдумы будут 44 депутата: 22 - по партспискам и 22 - по одномандатным округам.

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, астраханская область, единая россия, госдума рф, россия