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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
После обработки 100% бюллетеней на выборах в Иркутской области "Единая Россия" набрала 35,53% голосов, КПРФ – 27,81%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:27
2021-09-21T13:27
выборы в государственную думу
политика
иркутская область
госдума рф
выборы в государственную думу
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ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости. После обработки 100% бюллетеней на выборах в Иркутской области "Единая Россия" набрала 35,53% голосов, КПРФ – 27,81%, сообщает избирком региона.В Иркутской области 17,18 и 19 сентября прошли 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Численность избирателей в Приангарье составляет более 1,8 миллиона человек. Всего в Иркутской области на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу проголосовали 688 667 избирателей (36,99%).Победу в одномандатных округах на выборах в Государственную думу ФС РФ одержали Михаил Щапов (КПРФ 50,77%), Антон Красноштанов ("Единая Россия" 41,35%), Сергей Тен ("Единая Россия" 40,56%) и Александр Якубовский ("Единая Россия" 31,29%).
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политика, иркутская область, госдума рф, выборы в государственную думу
13:27 21.09.2021
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области

"Единая Россия" на выборах в Госдуму в Иркутской области набрала более 35% голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости. После обработки 100% бюллетеней на выборах в Иркутской области "Единая Россия" набрала 35,53% голосов, КПРФ – 27,81%, сообщает избирком региона.
В Иркутской области 17,18 и 19 сентября прошли 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Численность избирателей в Приангарье составляет более 1,8 миллиона человек. Всего в Иркутской области на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу проголосовали 688 667 избирателей (36,99%).

"Партию "Единая Россия" поддержали 35,53% избирателей, КПРФ – 27,81%, партию "Новые люди" – 9,81%, ЛДПР – 8,58%, партию "Справедливая Россия – За правду" – 6,67%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер", - говорится в сообщении.

Победу в одномандатных округах на выборах в Государственную думу ФС РФ одержали Михаил Щапов (КПРФ 50,77%), Антон Красноштанов ("Единая Россия" 41,35%), Сергей Тен ("Единая Россия" 40,56%) и Александр Якубовский ("Единая Россия" 31,29%).
 
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