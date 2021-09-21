"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
"Единая Россия" на выборах в Госдуму в Иркутской области набрала более 35% голосов
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости. После обработки 100% бюллетеней на выборах в Иркутской области "Единая Россия" набрала 35,53% голосов, КПРФ – 27,81%, сообщает избирком региона.
В Иркутской области 17,18 и 19 сентября прошли 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Численность избирателей в Приангарье составляет более 1,8 миллиона человек. Всего в Иркутской области на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу проголосовали 688 667 избирателей (36,99%).
"Партию "Единая Россия" поддержали 35,53% избирателей, КПРФ – 27,81%, партию "Новые люди" – 9,81%, ЛДПР – 8,58%, партию "Справедливая Россия – За правду" – 6,67%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер", - говорится в сообщении.
Победу в одномандатных округах на выборах в Государственную думу ФС РФ одержали Михаил Щапов (КПРФ 50,77%), Антон Красноштанов ("Единая Россия" 41,35%), Сергей Тен ("Единая Россия" 40,56%) и Александр Якубовский ("Единая Россия" 31,29%).