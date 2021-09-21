https://ria.ru/20210921/vybory-1751125118.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области

После обработки 100% бюллетеней на выборах в Иркутской области "Единая Россия" набрала 35,53% голосов, КПРФ – 27,81%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:27

2021-09-21T13:27

2021-09-21T13:27

выборы в государственную думу

политика

иркутская область

госдума рф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881354_0:25:3281:1871_1920x0_80_0_0_d93313bc24aebe46a7b8434262ce866c.jpg

ИРКУТСК, 21 сен - РИА Новости. После обработки 100% бюллетеней на выборах в Иркутской области "Единая Россия" набрала 35,53% голосов, КПРФ – 27,81%, сообщает избирком региона.В Иркутской области 17,18 и 19 сентября прошли 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Численность избирателей в Приангарье составляет более 1,8 миллиона человек. Всего в Иркутской области на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу проголосовали 688 667 избирателей (36,99%).Победу в одномандатных округах на выборах в Государственную думу ФС РФ одержали Михаил Щапов (КПРФ 50,77%), Антон Красноштанов ("Единая Россия" 41,35%), Сергей Тен ("Единая Россия" 40,56%) и Александр Якубовский ("Единая Россия" 31,29%).

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, иркутская область, госдума рф, выборы в государственную думу