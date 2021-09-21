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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Госдумы в Тверской области после обработки 100% протоколов, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:10
2021-09-21T13:10
2021-09-21T13:11
выборы в государственную думу
политика
тверская область
единая россия
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лдпр
россия
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РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Госдумы в Тверской области после обработки 100% протоколов, сообщила избирательная комиссия региона."Согласно подписанным избирательной комиссией Тверской области протоколам о результатах выборов установлено, что по результатам обработки всех протоколов и при явке избирателей в 42,46% по единому округу на выборах депутатов Государственной думы РФ с результатом в 35,40% лидирует партия "Единая Россия". На втором месте – КПРФ с показателем в 23,04%, на третьем месте – партия "Справедливая Россия – За правду" с показателем в 9,97%, на четвертом – ЛДПР (9,88%). На пятом месте – партия "Новые люди" с показателем в 6,61%", - говорится в сообщении.Уточняется, что в одномандатных округах депутатами Госдумы избраны кандидаты от "Единой России" Юлия Саранова и Владимир Васильев.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. В Тверской области также проходили выборы губернатора, депутатов заксобрания региона и ряд муниципальных избирательных кампаний.
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политика, тверская область, единая россия, госдума рф, лдпр, россия
13:10 21.09.2021 (обновлено: 13:11 21.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
ЕР победила на выборах в Госдуму в Тверской области, набрав 35,40 процента голосов