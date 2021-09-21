https://ria.ru/20210921/vybory-1751122723.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области

"Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Госдумы в Тверской области после обработки 100% протоколов, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:10

2021-09-21T13:10

2021-09-21T13:11

выборы в государственную думу

политика

тверская область

единая россия

госдума рф

лдпр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917809_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3a96b66801b414dce82e36c661838976.jpg

РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Госдумы в Тверской области после обработки 100% протоколов, сообщила избирательная комиссия региона."Согласно подписанным избирательной комиссией Тверской области протоколам о результатах выборов установлено, что по результатам обработки всех протоколов и при явке избирателей в 42,46% по единому округу на выборах депутатов Государственной думы РФ с результатом в 35,40% лидирует партия "Единая Россия". На втором месте – КПРФ с показателем в 23,04%, на третьем месте – партия "Справедливая Россия – За правду" с показателем в 9,97%, на четвертом – ЛДПР (9,88%). На пятом месте – партия "Новые люди" с показателем в 6,61%", - говорится в сообщении.Уточняется, что в одномандатных округах депутатами Госдумы избраны кандидаты от "Единой России" Юлия Саранова и Владимир Васильев.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. В Тверской области также проходили выборы губернатора, депутатов заксобрания региона и ряд муниципальных избирательных кампаний.

тверская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тверская область, единая россия, госдума рф, лдпр, россия