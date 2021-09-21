https://ria.ru/20210921/vybory-1751107355.html
Захарова оценила работу российских представительств за рубежом на выборах
Захарова оценила работу российских представительств за рубежом на выборах - РИА Новости, 21.09.2021
Захарова оценила работу российских представительств за рубежом на выборах
Информационная работа представительств РФ за рубежом на выборах достойна оценки в пять баллов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:03
2021-09-21T12:03
2021-09-21T12:03
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Информационная работа представительств РФ за рубежом на выборах достойна оценки в пять баллов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Информационная работа, мне кажется, можно из пяти баллов ее оценить на твердую пятерку, потому что везде, и соцсети, и до, и во время, и после, фотографии, видео, комментарии, все было представлено", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Дипломат также отметила, что то, как была организована комиссия, как выдавали бюллетени, как проверяли документы, где были списки, было прозрачно и открыто."Мы приглашали СМИ, люди могли сфотографировать, снимать, все было прозрачно, открыто", - добавила Захарова.По ее словам, голосование проходило в 144 странах на 348 избирательных участках. Захарова уточнила, что в число участков входили посольства и генконсульства, а также организовывались выездные участки.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
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политика, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
Захарова оценила работу российских представительств за рубежом на выборах
Захарова: работа представительств за рубежом на выборах достойна оценки в пять баллов