https://ria.ru/20210921/vybory-1751107355.html

Захарова оценила работу российских представительств за рубежом на выборах

Захарова оценила работу российских представительств за рубежом на выборах - РИА Новости, 21.09.2021

Захарова оценила работу российских представительств за рубежом на выборах

Информационная работа представительств РФ за рубежом на выборах достойна оценки в пять баллов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:03

2021-09-21T12:03

2021-09-21T12:03

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917809_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3a96b66801b414dce82e36c661838976.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Информационная работа представительств РФ за рубежом на выборах достойна оценки в пять баллов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Информационная работа, мне кажется, можно из пяти баллов ее оценить на твердую пятерку, потому что везде, и соцсети, и до, и во время, и после, фотографии, видео, комментарии, все было представлено", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Дипломат также отметила, что то, как была организована комиссия, как выдавали бюллетени, как проверяли документы, где были списки, было прозрачно и открыто."Мы приглашали СМИ, люди могли сфотографировать, снимать, все было прозрачно, открыто", - добавила Захарова.По ее словам, голосование проходило в 144 странах на 348 избирательных участках. Захарова уточнила, что в число участков входили посольства и генконсульства, а также организовывались выездные участки.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия