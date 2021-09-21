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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Оренбургской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Оренбургской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Оренбургской области
Политическая партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму побеждает с 38,36% голосов после обработки 100% бюллетеней, сообщает областной ЦИК. Отмечается, что в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:14
2021-09-21T11:14
2021-09-21T11:33
выборы в государственную думу
политика
оренбургская область
единая россия
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УФА, 21 сен - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму побеждает с 38,36% голосов после обработки 100% бюллетеней, сообщает областной ЦИК. Отмечается, что в регионе явка избирателей составила 45,88%."Единая Россия" - 38,36%, КПРФ - 26,16%, ЛДПР - 9,44%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,58%, "Новые люди" - 6,03%", - приводит итоги выборов областной избирком.Голосование на думских и иных выборах в этом году прошло с 17 по 19 сентября.
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политика, оренбургская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
11:14 21.09.2021 (обновлено: 11:33 21.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Оренбургской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в ГД в Оренбуржье после обработки 100% бюллетеней