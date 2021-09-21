https://ria.ru/20210921/vybory-1751095488.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Оренбургской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Оренбургской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Оренбургской области

Политическая партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму побеждает с 38,36% голосов после обработки 100% бюллетеней, сообщает областной ЦИК. Отмечается, что в... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:14

2021-09-21T11:14

2021-09-21T11:33

выборы в государственную думу

политика

оренбургская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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УФА, 21 сен - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму побеждает с 38,36% голосов после обработки 100% бюллетеней, сообщает областной ЦИК. Отмечается, что в регионе явка избирателей составила 45,88%."Единая Россия" - 38,36%, КПРФ - 26,16%, ЛДПР - 9,44%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,58%, "Новые люди" - 6,03%", - приводит итоги выборов областной избирком.Голосование на думских и иных выборах в этом году прошло с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

оренбургская область

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политика, оренбургская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу