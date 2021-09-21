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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751095488.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Оренбургской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Оренбургской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Оренбургской области
Политическая партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму побеждает с 38,36% голосов после обработки 100% бюллетеней, сообщает областной ЦИК. Отмечается, что в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:14
2021-09-21T11:33
выборы в государственную думу
политика
оренбургская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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УФА, 21 сен - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму побеждает с 38,36% голосов после обработки 100% бюллетеней, сообщает областной ЦИК. Отмечается, что в регионе явка избирателей составила 45,88%."Единая Россия" - 38,36%, КПРФ - 26,16%, ЛДПР - 9,44%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,58%, "Новые люди" - 6,03%", - приводит итоги выборов областной избирком.Голосование на думских и иных выборах в этом году прошло с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, оренбургская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
11:14 21.09.2021 (обновлено: 11:33 21.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Оренбургской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в ГД в Оренбуржье после обработки 100% бюллетеней

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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УФА, 21 сен - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму побеждает с 38,36% голосов после обработки 100% бюллетеней, сообщает областной ЦИК. Отмечается, что в регионе явка избирателей составила 45,88%.
"Единая Россия" - 38,36%, КПРФ - 26,16%, ЛДПР - 9,44%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,58%, "Новые люди" - 6,03%", - приводит итоги выборов областной избирком.
Голосование на думских и иных выборах в этом году прошло с 17 по 19 сентября.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
Предварительные итоги выборов в Госдуму — 2021
 
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