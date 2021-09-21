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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751077824.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тюменской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тюменской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тюменской области
Партия "Единая Россия" в Тюменской области победила на выборах в Госдуму с 51,33% голосов после подсчета 100 % бюллетеней, все данные заведены в ГАС "Выборы",... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:15
2021-09-21T10:11
выборы в государственную думу
политика
тюменская область
единая россия
госдума рф
лдпр
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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Тюменской области победила на выборах в Госдуму с 51,33% голосов после подсчета 100 % бюллетеней, все данные заведены в ГАС "Выборы", сообщил на заседании избирательной комиссии региона председатель Игорь Халин."В списки избирателей у нас было включено 1 136 676 избирателей, явка на выборы составила 61,54%. Все 1079 участковых избирательных комиссий у нас отчитались, и все данные заведены в систему ГАС "Выборы". Голоса избирателей распределились следующим образом. За всероссийскую политическую партию "Единая Россия" проголосовал 358 631 избиратель, что составило 51,33 процента. За КПРФ свои голоса отдали 94 296 человек, что составило 13,5%, за ЛДПР проголосовало 81 565 земляков - это 11,68%, за партию "Справедливая Россия - За правду" голоса отдали 71 537 избирателей, что составило 10,24%. Партия "Новые люди" получила 31 296 голосов избирателей, или 4,48%", - сообщил Халин.По одномандатным избирательным округам 185 и 186 в Госдуму восьмого созыва от региона прошли действующие депутаты Николай Брыкин с 50,89% голосов и Иван Квитка, набравший 47,42%.
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политика, тюменская область, единая россия, госдума рф, лдпр
09:15 21.09.2021 (обновлено: 10:11 21.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тюменской области

ЕР победила на выборах в Госдуму в Тюменской области, набрав 51,33 процента голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Тюменской области победила на выборах в Госдуму с 51,33% голосов после подсчета 100 % бюллетеней, все данные заведены в ГАС "Выборы", сообщил на заседании избирательной комиссии региона председатель Игорь Халин.
"В списки избирателей у нас было включено 1 136 676 избирателей, явка на выборы составила 61,54%. Все 1079 участковых избирательных комиссий у нас отчитались, и все данные заведены в систему ГАС "Выборы". Голоса избирателей распределились следующим образом. За всероссийскую политическую партию "Единая Россия" проголосовал 358 631 избиратель, что составило 51,33 процента. За КПРФ свои голоса отдали 94 296 человек, что составило 13,5%, за ЛДПР проголосовало 81 565 земляков - это 11,68%, за партию "Справедливая Россия - За правду" голоса отдали 71 537 избирателей, что составило 10,24%. Партия "Новые люди" получила 31 296 голосов избирателей, или 4,48%", - сообщил Халин.
По одномандатным избирательным округам 185 и 186 в Госдуму восьмого созыва от региона прошли действующие депутаты Николай Брыкин с 50,89% голосов и Иван Квитка, набравший 47,42%.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаТюменская областьЕдиная РоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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