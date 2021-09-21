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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тюменской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тюменской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тюменской области

Партия "Единая Россия" в Тюменской области победила на выборах в Госдуму с 51,33% голосов после подсчета 100 % бюллетеней, все данные заведены в ГАС "Выборы",... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:15

2021-09-21T09:15

2021-09-21T10:11

выборы в государственную думу

политика

тюменская область

единая россия

госдума рф

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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Тюменской области победила на выборах в Госдуму с 51,33% голосов после подсчета 100 % бюллетеней, все данные заведены в ГАС "Выборы", сообщил на заседании избирательной комиссии региона председатель Игорь Халин."В списки избирателей у нас было включено 1 136 676 избирателей, явка на выборы составила 61,54%. Все 1079 участковых избирательных комиссий у нас отчитались, и все данные заведены в систему ГАС "Выборы". Голоса избирателей распределились следующим образом. За всероссийскую политическую партию "Единая Россия" проголосовал 358 631 избиратель, что составило 51,33 процента. За КПРФ свои голоса отдали 94 296 человек, что составило 13,5%, за ЛДПР проголосовало 81 565 земляков - это 11,68%, за партию "Справедливая Россия - За правду" голоса отдали 71 537 избирателей, что составило 10,24%. Партия "Новые люди" получила 31 296 голосов избирателей, или 4,48%", - сообщил Халин.По одномандатным избирательным округам 185 и 186 в Госдуму восьмого созыва от региона прошли действующие депутаты Николай Брыкин с 50,89% голосов и Иван Квитка, набравший 47,42%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тюменская область, единая россия, госдума рф, лдпр