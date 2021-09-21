https://ria.ru/20210921/votum-1751140576.html

Ливийский парламент вынес вотум недоверия временному правительству

Ливийский парламент вынес вотум недоверия временному правительству - РИА Новости, 21.09.2021

Ливийский парламент вынес вотум недоверия временному правительству

Парламент Ливии во вторник большинством голосов вынес вотум недоверия Правительству национального единства (ПНЕ), сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:45

2021-09-21T14:45

2021-09-21T14:45

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КАИР, 21 сен – РИА Новости. Парламент Ливии во вторник большинством голосов вынес вотум недоверия Правительству национального единства (ПНЕ), сообщил РИА Новости официальный представитель законодательного органа Абдалла Бальхик."Вотум доверия правительству отозван решением большинства присутствовавших на заседании депутатов – 89 из 113", - сообщил Бальхик.В понедельник парламент по итогам заседания, на котором обсуждался вопрос вотума недоверия ПНЕ, сформировал комитеты по проверке работы правительства.Глава комитета заксобрания по иностранным делам Юсеф аль-Акури ранее сообщил РИА Новости, что призыв вызван "бездействием" ПНЕ.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20210906/sekretar-1748908373.html

https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html

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