Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/votum-1751140576.html
Ливийский парламент вынес вотум недоверия временному правительству
Ливийский парламент вынес вотум недоверия временному правительству - РИА Новости, 21.09.2021
Ливийский парламент вынес вотум недоверия временному правительству
Парламент Ливии во вторник большинством голосов вынес вотум недоверия Правительству национального единства (ПНЕ), сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:45
2021-09-21T14:45
в мире
ливия
триполи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156300/65/1563006566_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_bd9f1fe25482b5fedd0181eaba2b7bb0.jpg
КАИР, 21 сен – РИА Новости. Парламент Ливии во вторник большинством голосов вынес вотум недоверия Правительству национального единства (ПНЕ), сообщил РИА Новости официальный представитель законодательного органа Абдалла Бальхик."Вотум доверия правительству отозван решением большинства присутствовавших на заседании депутатов – 89 из 113", - сообщил Бальхик.В понедельник парламент по итогам заседания, на котором обсуждался вопрос вотума недоверия ПНЕ, сформировал комитеты по проверке работы правительства.Глава комитета заксобрания по иностранным делам Юсеф аль-Акури ранее сообщил РИА Новости, что призыв вызван "бездействием" ПНЕ.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
https://ria.ru/20210906/sekretar-1748908373.html
https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html
ливия
триполи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156300/65/1563006566_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ab9a1419631cde5e055b7258c211e52c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, ливия, триполи
14:45 21.09.2021
 
Ливийский парламент вынес вотум недоверия временному правительству

Ливийский парламент вынес вотум недоверия Правительству национального единства

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБоец оппозиции с флагом Ливии
Боец оппозиции с флагом Ливии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 21 сен – РИА Новости. Парламент Ливии во вторник большинством голосов вынес вотум недоверия Правительству национального единства (ПНЕ), сообщил РИА Новости официальный представитель законодательного органа Абдалла Бальхик.
"Вотум доверия правительству отозван решением большинства присутствовавших на заседании депутатов – 89 из 113", - сообщил Бальхик.
Флаг Ливии - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 17:24
В Ливии освободили из тюрьмы "хранителя секретов" Каддафи
В понедельник парламент по итогам заседания, на котором обсуждался вопрос вотума недоверия ПНЕ, сформировал комитеты по проверке работы правительства.
Глава комитета заксобрания по иностранным делам Юсеф аль-Акури ранее сообщил РИА Новости, что призыв вызван "бездействием" ПНЕ.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 08:00
Зачем Россия возвращает Ливию Каддафи
 
В миреЛивияТриполи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Лишь каждый третий россиянин делает сбережения
05:40"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
05:36Источник: руководство таможенного поста в Приморье подозревают в коррупции
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
Лента новостейМолния