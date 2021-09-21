https://ria.ru/20210921/vizit-1751094197.html
Патрушев оценил итоги визита Зеленского в США
Патрушев оценил итоги визита Зеленского в США - РИА Новости, 21.09.2021
Патрушев оценил итоги визита Зеленского в США
Договоренности, достигнутые по итогам недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, это просто... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:06
2021-09-21T11:06
2021-09-21T11:16
в мире
сша
вашингтон (город)
николай патрушев
оон
владимир зеленский
нато
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_0:33:2877:1651_1920x0_80_0_0_1b4b83bb86a3e427896dcfb8dafc5108.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Договоренности, достигнутые по итогам недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, это просто завуалированный колониализм, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Визит Зеленского в Вашингтон показал реальное лицо якобы радеющих за благополучие Украины. Достигнутые договоренности пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, которому в очередной раз позволено вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов. Это не что иное, как завуалированный колониализм", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Населению же самой Украины активно преподносят эту антинациональную политику как движение в сторону так называемого прогрессивного Запада. И находится немало тех, кто этой пропаганде верит", - добавил он.Зеленского отправился с визитом в США в понедельник, он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН и проведет ряд встреч, в частности, с генеральными секретарями ООН и НАТО, сообщил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
https://ria.ru/20210919/rasplata-1750737148.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_ab899c67e1a56f83bb6dccf750ed1f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (город), николай патрушев, оон, владимир зеленский, нато, дмитрий кулеба, россия
11:06 21.09.2021 (обновлено: 11:16 21.09.2021)
Патрушев оценил итоги визита Зеленского в США
Патрушев: итоги визита Зеленского в США будут на пользу лишь американскому бизнесу