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Патрушев оценил итоги визита Зеленского в США
Патрушев оценил итоги визита Зеленского в США - РИА Новости, 21.09.2021
Патрушев оценил итоги визита Зеленского в США
Договоренности, достигнутые по итогам недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, это просто... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:06
2021-09-21T11:16
в мире
сша
вашингтон (город)
николай патрушев
оон
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нато
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Договоренности, достигнутые по итогам недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, это просто завуалированный колониализм, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Визит Зеленского в Вашингтон показал реальное лицо якобы радеющих за благополучие Украины. Достигнутые договоренности пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, которому в очередной раз позволено вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов. Это не что иное, как завуалированный колониализм", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Населению же самой Украины активно преподносят эту антинациональную политику как движение в сторону так называемого прогрессивного Запада. И находится немало тех, кто этой пропаганде верит", - добавил он.Зеленского отправился с визитом в США в понедельник, он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН и проведет ряд встреч, в частности, с генеральными секретарями ООН и НАТО, сообщил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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в мире, сша, вашингтон (город), николай патрушев, оон, владимир зеленский, нато, дмитрий кулеба, россия
11:06 21.09.2021 (обновлено: 11:16 21.09.2021)
 
Патрушев оценил итоги визита Зеленского в США

Патрушев: итоги визита Зеленского в США будут на пользу лишь американскому бизнесу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Договоренности, достигнутые по итогам недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, это просто завуалированный колониализм, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Визит Зеленского в Вашингтон показал реальное лицо якобы радеющих за благополучие Украины. Достигнутые договоренности пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, которому в очередной раз позволено вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов. Это не что иное, как завуалированный колониализм", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Населению же самой Украины активно преподносят эту антинациональную политику как движение в сторону так называемого прогрессивного Запада. И находится немало тех, кто этой пропаганде верит", - добавил он.
Зеленского отправился с визитом в США в понедельник, он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН и проведет ряд встреч, в частности, с генеральными секретарями ООН и НАТО, сообщил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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В миреСШАВашингтон (город)Николай ПатрушевООНВладимир ЗеленскийНАТОДмитрий КулебаРоссия
 
 
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