https://ria.ru/20210921/vizit-1751094197.html

Патрушев оценил итоги визита Зеленского в США

Патрушев оценил итоги визита Зеленского в США - РИА Новости, 21.09.2021

Патрушев оценил итоги визита Зеленского в США

Договоренности, достигнутые по итогам недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, это просто... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:06

2021-09-21T11:06

2021-09-21T11:16

в мире

сша

вашингтон (город)

николай патрушев

оон

владимир зеленский

нато

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_0:33:2877:1651_1920x0_80_0_0_1b4b83bb86a3e427896dcfb8dafc5108.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Договоренности, достигнутые по итогам недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, это просто завуалированный колониализм, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Визит Зеленского в Вашингтон показал реальное лицо якобы радеющих за благополучие Украины. Достигнутые договоренности пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, которому в очередной раз позволено вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов. Это не что иное, как завуалированный колониализм", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Населению же самой Украины активно преподносят эту антинациональную политику как движение в сторону так называемого прогрессивного Запада. И находится немало тех, кто этой пропаганде верит", - добавил он.Зеленского отправился с визитом в США в понедельник, он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН и проведет ряд встреч, в частности, с генеральными секретарями ООН и НАТО, сообщил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

https://ria.ru/20210919/rasplata-1750737148.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), николай патрушев, оон, владимир зеленский, нато, дмитрий кулеба, россия