Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/ubiystvo-1751105525.html
Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек
Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек - РИА Новости, 21.09.2021
Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек
Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек, признав его действия самообороной, мужчину освободили из-под стражи, сообщила РИА Новости РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:53
2021-09-21T11:53
происшествия
калининский район
тверская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек, признав его действия самообороной, мужчину освободили из-под стражи, сообщила РИА Новости адвокат подсудимого Галина Иванцова.Трагедия произошла 2 мая 2020 года в селе Михайловское Калининского района Тверской области. По сообщениям тверских СМИ, конфликт произошел после того, как коз соседки облаяла собака. Женщина позвонила своему сыну, который приехал из Подмосковья с друзьями. Вчетвером они пришли на участок соседа для выяснения отношений. По данным следствия, местный житель в ходе конфликта с мужчинами нанес им ранения ножом, от которых трое скончались. Следствие отмечает, что телесные повреждения получили обе стороны конфликта.Мужчине предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По словам Иванцовой, гособвинение просило 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима."Вчера... оправдали, выпустили из-под стражи, и он уже дома... Отсутствие состава преступления в связи с тем, что он имел право на необходимую оборону и защищал себя, свою семью... и всех гостей, которые находились у него в то время на его участке около дома", - пояснила адвокат.Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20210204/samooborona-1596045566.html
https://ria.ru/20210810/sud-1745146789.html
калининский район
тверская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, калининский район, тверская область, россия
11:53 21.09.2021
 
Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек

Суд признал действия жителя Тверской области, убившего трех человек, самообороной

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек, признав его действия самообороной, мужчину освободили из-под стражи, сообщила РИА Новости адвокат подсудимого Галина Иванцова.
Трагедия произошла 2 мая 2020 года в селе Михайловское Калининского района Тверской области. По сообщениям тверских СМИ, конфликт произошел после того, как коз соседки облаяла собака. Женщина позвонила своему сыну, который приехал из Подмосковья с друзьями. Вчетвером они пришли на участок соседа для выяснения отношений. По данным следствия, местный житель в ходе конфликта с мужчинами нанес им ранения ножом, от которых трое скончались. Следствие отмечает, что телесные повреждения получили обе стороны конфликта.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:43
Жириновский призвал пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия
Мужчине предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По словам Иванцовой, гособвинение просило 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
"Вчера... оправдали, выпустили из-под стражи, и он уже дома... Отсутствие состава преступления в связи с тем, что он имел право на необходимую оборону и защищал себя, свою семью... и всех гостей, которые находились у него в то время на его участке около дома", - пояснила адвокат.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 10:26
Суд в Белгороде оправдал медсестру, задушившую тяжелобольного мужа
 
ПроисшествияКалининский районТверская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54В саратовской Общественной палате объяснили победу ЕР в регионе
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
Лента новостейМолния