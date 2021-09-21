https://ria.ru/20210921/ubiystvo-1751105525.html

Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек

Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек - РИА Новости, 21.09.2021

Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек

Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек, признав его действия самообороной, мужчину освободили из-под стражи, сообщила РИА Новости РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:53

2021-09-21T11:53

2021-09-21T11:53

происшествия

калининский район

тверская область

россия

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РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Суд оправдал жителя Тверской области по делу об убийстве трех человек, признав его действия самообороной, мужчину освободили из-под стражи, сообщила РИА Новости адвокат подсудимого Галина Иванцова.Трагедия произошла 2 мая 2020 года в селе Михайловское Калининского района Тверской области. По сообщениям тверских СМИ, конфликт произошел после того, как коз соседки облаяла собака. Женщина позвонила своему сыну, который приехал из Подмосковья с друзьями. Вчетвером они пришли на участок соседа для выяснения отношений. По данным следствия, местный житель в ходе конфликта с мужчинами нанес им ранения ножом, от которых трое скончались. Следствие отмечает, что телесные повреждения получили обе стороны конфликта.Мужчине предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По словам Иванцовой, гособвинение просило 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима."Вчера... оправдали, выпустили из-под стражи, и он уже дома... Отсутствие состава преступления в связи с тем, что он имел право на необходимую оборону и защищал себя, свою семью... и всех гостей, которые находились у него в то время на его участке около дома", - пояснила адвокат.Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20210204/samooborona-1596045566.html

https://ria.ru/20210810/sud-1745146789.html

калининский район

тверская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, калининский район, тверская область, россия