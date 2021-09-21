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https://ria.ru/20210921/tsifrovizatsiya-1751111038.html
Шадаев призвал внедрять новые решения по цифровизации во все отрасли
Шадаев призвал внедрять новые решения по цифровизации во все отрасли - РИА Новости, 21.09.2021
Шадаев призвал внедрять новые решения по цифровизации во все отрасли
Цифровизацию важно внедрять во все отрасли, а новые решения не должны оставаться на бумаге, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:22
2021-09-21T12:22
республика татарстан
экономика
технологии
казань
армения
азербайджан
республика татарстан (татарстан)
финляндия
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КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Цифровизацию важно внедрять во все отрасли, а новые решения не должны оставаться на бумаге, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев."Цифра сейчас должна в большем объеме внедряться в нашу жизнь, во все отрасли, начиная со здравоохранения, образования, в промышленность, сельское хозяйство. У нас есть топ-10 отраслей, которые у нас находятся в отдельном фокусе, в этом году по ним принята стратегия цифровой трансформации. И очень важно, чтобы это все осталось жить не на уровне документов, важно, чтобы это все пошло в жизнь, чтобы новые решения внедрялись", - сказал Шадаев на открытии международного форума Kazan Digital Week - 2021.Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что форум проводится второй раз и обретает живую форму: если в прошлом году он состоялся в онлайн-режиме, то в этом году - и офлайн, и онлайн. По его словам, форум - хорошая площадка для обмена мнениями и передовыми разработками.Международный форум Kazan Digital Week - 2021 ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. По информации организаторов, инновационные цифровые технологии в различных отраслях представляют на форуме порядка 800 спикеров из России, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Германии, Греции, Нидерландов, Польши, Сенегала, Нигерии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Всего зарегистрировано около 10 тысяч участников, из них более четырех тысяч в режиме офлайн.В выставочной экспозиции форума представлены 90 компаний по 10 направлениям, работают две зоны стартапов. Здесь можно увидеть электромобили, зарядные устройства, дроны, электромотоциклы и многое другое.Основные направления форума: интеллектуальные транспортные системы, ситуационные центры, цифровая индустрия 4.0, экосистема финтех, кибербезопасность, инновации, интегрированные в бизнес, цифровые технологии в сфере образования, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства.
https://ria.ru/20210901/tatarstan-1748175250.html
https://ria.ru/20210805/natsproekty-1744565412.html
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экономика, технологии, казань, армения, азербайджан, республика татарстан (татарстан), финляндия, рустам минниханов, максут шадаев
12:22 21.09.2021
 
Шадаев призвал внедрять новые решения по цифровизации во все отрасли

Глава Минцифры Шадаев призвал внедрять новые решения по цифровизации во все отрасли

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Цифровизацию важно внедрять во все отрасли, а новые решения не должны оставаться на бумаге, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
"Цифра сейчас должна в большем объеме внедряться в нашу жизнь, во все отрасли, начиная со здравоохранения, образования, в промышленность, сельское хозяйство. У нас есть топ-10 отраслей, которые у нас находятся в отдельном фокусе, в этом году по ним принята стратегия цифровой трансформации. И очень важно, чтобы это все осталось жить не на уровне документов, важно, чтобы это все пошло в жизнь, чтобы новые решения внедрялись", - сказал Шадаев на открытии международного форума Kazan Digital Week - 2021.
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 15:08Республика Татарстан
Минниханов: Татарстан в этом году переведет все госуслуги в электронный вид
Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что форум проводится второй раз и обретает живую форму: если в прошлом году он состоялся в онлайн-режиме, то в этом году - и офлайн, и онлайн. По его словам, форум - хорошая площадка для обмена мнениями и передовыми разработками.
Международный форум Kazan Digital Week - 2021 ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. По информации организаторов, инновационные цифровые технологии в различных отраслях представляют на форуме порядка 800 спикеров из России, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Германии, Греции, Нидерландов, Польши, Сенегала, Нигерии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Всего зарегистрировано около 10 тысяч участников, из них более четырех тысяч в режиме офлайн.
В выставочной экспозиции форума представлены 90 компаний по 10 направлениям, работают две зоны стартапов. Здесь можно увидеть электромобили, зарядные устройства, дроны, электромотоциклы и многое другое.
Основные направления форума: интеллектуальные транспортные системы, ситуационные центры, цифровая индустрия 4.0, экосистема финтех, кибербезопасность, инновации, интегрированные в бизнес, цифровые технологии в сфере образования, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства.
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 18:32Республика Татарстан
Татарстан получил 11,5 миллиарда рублей на работы по нацпроектам
 
Республика ТатарстанЭкономикаТехнологииКазаньАрменияАзербайджанРеспублика Татарстан (Татарстан)ФинляндияРустам МиннихановМаксут Шадаев
 
 
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