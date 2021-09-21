https://ria.ru/20210921/tsifrovizatsiya-1751111038.html

Шадаев призвал внедрять новые решения по цифровизации во все отрасли

Шадаев призвал внедрять новые решения по цифровизации во все отрасли - РИА Новости, 21.09.2021

Шадаев призвал внедрять новые решения по цифровизации во все отрасли

Цифровизацию важно внедрять во все отрасли, а новые решения не должны оставаться на бумаге, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:22

2021-09-21T12:22

2021-09-21T12:22

республика татарстан

экономика

технологии

казань

армения

азербайджан

республика татарстан (татарстан)

финляндия

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КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Цифровизацию важно внедрять во все отрасли, а новые решения не должны оставаться на бумаге, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев."Цифра сейчас должна в большем объеме внедряться в нашу жизнь, во все отрасли, начиная со здравоохранения, образования, в промышленность, сельское хозяйство. У нас есть топ-10 отраслей, которые у нас находятся в отдельном фокусе, в этом году по ним принята стратегия цифровой трансформации. И очень важно, чтобы это все осталось жить не на уровне документов, важно, чтобы это все пошло в жизнь, чтобы новые решения внедрялись", - сказал Шадаев на открытии международного форума Kazan Digital Week - 2021.Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что форум проводится второй раз и обретает живую форму: если в прошлом году он состоялся в онлайн-режиме, то в этом году - и офлайн, и онлайн. По его словам, форум - хорошая площадка для обмена мнениями и передовыми разработками.Международный форум Kazan Digital Week - 2021 ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. По информации организаторов, инновационные цифровые технологии в различных отраслях представляют на форуме порядка 800 спикеров из России, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Германии, Греции, Нидерландов, Польши, Сенегала, Нигерии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Всего зарегистрировано около 10 тысяч участников, из них более четырех тысяч в режиме офлайн.В выставочной экспозиции форума представлены 90 компаний по 10 направлениям, работают две зоны стартапов. Здесь можно увидеть электромобили, зарядные устройства, дроны, электромотоциклы и многое другое.Основные направления форума: интеллектуальные транспортные системы, ситуационные центры, цифровая индустрия 4.0, экосистема финтех, кибербезопасность, инновации, интегрированные в бизнес, цифровые технологии в сфере образования, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства.

https://ria.ru/20210901/tatarstan-1748175250.html

https://ria.ru/20210805/natsproekty-1744565412.html

казань

армения

азербайджан

республика татарстан (татарстан)

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, казань, армения, азербайджан, республика татарстан (татарстан), финляндия, рустам минниханов, максут шадаев