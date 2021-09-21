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Бирюков: коммунальная техника в Москве готова к сезонной работе
Бирюков: коммунальная техника в Москве готова к сезонной работе - РИА Новости, 21.09.2021
Бирюков: коммунальная техника в Москве готова к сезонной работе
Службы комплекса городского хозяйства завершили подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:43
2021-09-21T12:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
глонасс (система навигации)
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Службы комплекса городского хозяйства завершили подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что автотранспорт оборудован устройствами ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать его работу в режиме реального времени.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что перед началом сезона "расконсервируют" технику, применяемую только в зимний период. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.
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глонасс (система навигации), петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:43 21.09.2021 (обновлено: 12:55 21.09.2021)
 

Бирюков: коммунальная техника в Москве готова к сезонной работе

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПарад городской техники
Парад городской техники - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Службы комплекса городского хозяйства завершили подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Для уборки города будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной коммунальной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и 30 тысяч средств малой механизации. Вся техника прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию и полностью готова к работе", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что автотранспорт оборудован устройствами ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать его работу в режиме реального времени.
"Большинство городской уборочной техники используется круглый год, перед наступлением холодов переведем ее на зимний режим эксплуатации. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что перед началом сезона "расконсервируют" технику, применяемую только в зимний период. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГЛОНАСС (система навигации)Петр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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