https://ria.ru/20210921/tekhnika-1751116917.html

Бирюков: коммунальная техника в Москве готова к сезонной работе

Бирюков: коммунальная техника в Москве готова к сезонной работе - РИА Новости, 21.09.2021

Бирюков: коммунальная техника в Москве готова к сезонной работе

Службы комплекса городского хозяйства завершили подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:43

2021-09-21T12:43

2021-09-21T12:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

глонасс (система навигации)

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Службы комплекса городского хозяйства завершили подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что автотранспорт оборудован устройствами ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать его работу в режиме реального времени.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что перед началом сезона "расконсервируют" технику, применяемую только в зимний период. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.

https://ria.ru/20210914/podgotovka-1749957116.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глонасс (система навигации), петр бирюков, городское хозяйство москвы