12:43 21.09.2021 (обновлено: 12:55 21.09.2021)
Бирюков: коммунальная техника в Москве готова к сезонной работе
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Службы комплекса городского хозяйства завершили подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему периоду, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Для уборки города будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной коммунальной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и 30 тысяч средств малой механизации. Вся техника прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию и полностью готова к работе", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что автотранспорт оборудован устройствами ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать его работу в режиме реального времени.
"Большинство городской уборочной техники используется круглый год, перед наступлением холодов переведем ее на зимний режим эксплуатации. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что перед началом сезона "расконсервируют" технику, применяемую только в зимний период. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.