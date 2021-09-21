https://ria.ru/20210921/sudan-1751160174.html

В Судане задержали 21 солдата за участие в попытке переворота

В Судане задержали 21 солдата за участие в попытке переворота - РИА Новости, 21.09.2021

В Судане задержали 21 солдата за участие в попытке переворота

Большинство участников попытки переворота в Судане задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат, говорится в заявлении командования вооруженных сил страны. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:14

2021-09-21T16:14

2021-09-21T18:43

в мире

судан

омар аль-башир

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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ХАРТУМ, 21 сен - РИА Новости. Большинство участников попытки переворота в Судане задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат, говорится в заявлении командования вооруженных сил страны."Был установлен контроль над ситуацией и задержаны большинство участников неудачной попытки переворота, среди них 21 офицер и ряд унтер-офицеров и солдат", - сообщается в заявлении.Суданские вооруженные силы подтвердили ранее, что предотвратили попытку военного переворота в стране. По словам источника в кабинете министров Судана, задержаны все устроившие переворот военные, в их отношении начато расследование.Ранее телеканал "Аль-Джазира" информировал со ссылкой на суданский правительственный источник, что задержаны как минимум 40 мятежных офицеров. По его данным, организаторами мятежа являются сторонники экс-президента Омара аль-Башира, смещенного в 2019 году.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами с декабря 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

https://ria.ru/20210921/perevoroty-1751119629.html

судан

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в мире, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок