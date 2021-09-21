16:14 21.09.2021 (обновлено: 18:43 21.09.2021)
В Судане задержали 21 солдата за участие в попытке переворота
В Судане задержали 21 солдата и офицеров за участие в попытке переворота
© AP PhotoСуданские военные во время акции протеста у комплекса зданий Министерства обороны в Хартуме. 9 апреля 2019
© AP Photo
ХАРТУМ, 21 сен - РИА Новости. Большинство участников попытки переворота в Судане задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат, говорится в заявлении командования вооруженных сил страны.
"Был установлен контроль над ситуацией и задержаны большинство участников неудачной попытки переворота, среди них 21 офицер и ряд унтер-офицеров и солдат", - сообщается в заявлении.
Суданские вооруженные силы подтвердили ранее, что предотвратили попытку военного переворота в стране. По словам источника в кабинете министров Судана, задержаны все устроившие переворот военные, в их отношении начато расследование.
Ранее телеканал "Аль-Джазира" информировал со ссылкой на суданский правительственный источник, что задержаны как минимум 40 мятежных офицеров. По его данным, организаторами мятежа являются сторонники экс-президента Омара аль-Башира, смещенного в 2019 году.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами с декабря 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.