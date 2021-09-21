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Посольство в Судане не располагает информацией о пострадавших россиянах
Посольство в Судане не располагает информацией о пострадавших россиянах - РИА Новости, 21.09.2021
Посольство в Судане не располагает информацией о пострадавших россиянах
В посольство Российской Федерации в Хартуме не поступала информация о возможных пострадавших россиянах после сообщений о попытке переворота в стране, сообщил... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:41
2021-09-21T11:58
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В посольство Российской Федерации в Хартуме не поступала информация о возможных пострадавших россиянах после сообщений о попытке переворота в стране, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Хартуме Георгий Амбарцумян.Ранее СМИ сообщили, что армия Судана заявила во вторник о предотвращении попытки переворота, танки перекрыли ряд дорог в Хартуме. Высокопоставленный суданский военный источник подтвердил РИА Новости, что в стране была предпринята попытка военного переворота."Нет, не поступала", - сказал Амбарцумян, отвечая на вопрос, поступала ли в посольство о возможных пострадавших россиянах.Как отметил Амбарцумян, посольство, как и до этого, рекомендует российским гражданам в Судане проявлять бдительность и аккуратность при выходе на улицу в Хартуме."Как и до этого, мы рекомендуем в любом случае проявлять бдительность и аккуратность при выходе на улицу в Хартуме. Рекомендации посольства сохраняются, как и до этого. Я имею в виду, вне зависимости от событий (связанных с попыткой переворота – ред.)", - отметил собеседник агентства.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
https://ria.ru/20210921/sudan-1751079884.html
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в мире, хартум (город), судан, россия
11:41 21.09.2021 (обновлено: 11:58 21.09.2021)
 
Посольство в Судане не располагает информацией о пострадавших россиянах

Третий секретарь посольства в Судане Амбарцумян: информации о пострадавших россиянах нет

© AFP 2021 / Ashraf ShazlyСтолица Судана Хартум. 21 сентября 2021
Столица Судана Хартум. 21 сентября 2021 - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AFP 2021 / Ashraf Shazly
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В посольство Российской Федерации в Хартуме не поступала информация о возможных пострадавших россиянах после сообщений о попытке переворота в стране, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии РФ в Хартуме Георгий Амбарцумян.
Ранее СМИ сообщили, что армия Судана заявила во вторник о предотвращении попытки переворота, танки перекрыли ряд дорог в Хартуме. Высокопоставленный суданский военный источник подтвердил РИА Новости, что в стране была предпринята попытка военного переворота.
Суданские военнослужащие из формирования Силы быстрой поддержки в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
09:36
Армия Судана заявила о предотвращении попытки переворота
"Нет, не поступала", - сказал Амбарцумян, отвечая на вопрос, поступала ли в посольство о возможных пострадавших россиянах.
Как отметил Амбарцумян, посольство, как и до этого, рекомендует российским гражданам в Судане проявлять бдительность и аккуратность при выходе на улицу в Хартуме.
"Как и до этого, мы рекомендуем в любом случае проявлять бдительность и аккуратность при выходе на улицу в Хартуме. Рекомендации посольства сохраняются, как и до этого. Я имею в виду, вне зависимости от событий (связанных с попыткой переворота – ред.)", - отметил собеседник агентства.
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12 сентября, 17:44
Судан хочет изменить соглашение о военной базе с Россией, сообщил источник
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
 
В миреХартум (город)СуданРоссия
 
 
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