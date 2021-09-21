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Артамонов потребовал проверить техникум после избиения студентки-инвалида
Артамонов потребовал проверить техникум после избиения студентки-инвалида - РИА Новости, 21.09.2021
Артамонов потребовал проверить техникум после избиения студентки-инвалида
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от полиции и органов образования разобраться с историей в техникуме общественного питания, где... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:27
2021-09-21T13:12
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от полиции и органов образования разобраться с историей в техникуме общественного питания, где группа учащихся избила студентку.Видео избиения девушки группой других учащихся появилось в Instagram и сразу стало резонансным. По данным опубликовавшего видео канала "ЧП48 ДТП Липецк", действие происходит 20 сентября в ГОБПОУ "Липецкий техникум общественного питания" в раздевалке спортзала перед занятиями по физкультуре. Судя по происходящему, у девушки забрали мобильный телефон, а когда она попыталась вернуть его, повалили на пол и стали бить.Как сообщает липецкое издание gorod48 со ссылкой на студентов техникума, избитая девушка является инвалидом."Сейчас идет проверка. Сегодня техникум посетили замглавы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева. Ситуация находится на контроле управления образования и науки. Параллельно мы работаем с полицией и прокуратурой", - пояснил РИА Новости представитель регионального управления образования.Представитель управления МВД по региону сообщила, что полиция начала проверку инцидента."По данному факту полицией проводится проверка. Следственно-оперативной группой, выехавшей на место происшествия, установлены все участники инцидента - учащиеся данного учебного заведения, в числе которых две несовершеннолетние. В настоящий момент потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы", - сообщила собеседница агентства.По ее словам, в отношении законных представителей несовершеннолетних участниц конфликта составлены административные протоколы по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Санкция данной статьи предусматривает до 500 рублей штрафа."Ранее сообщений о конфликтах в данном техникуме в полицию не поступало", - добавила представитель УМВД.
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов
12:27 21.09.2021 (обновлено: 13:12 21.09.2021)
 
Артамонов потребовал проверить техникум после избиения студентки-инвалида

Липецкий губернатор потребовал принять меры после избиения студентки-инвалида в техникуме

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от полиции и органов образования разобраться с историей в техникуме общественного питания, где группа учащихся избила студентку.
Видео избиения девушки группой других учащихся появилось в Instagram и сразу стало резонансным. По данным опубликовавшего видео канала "ЧП48 ДТП Липецк", действие происходит 20 сентября в ГОБПОУ "Липецкий техникум общественного питания" в раздевалке спортзала перед занятиями по физкультуре. Судя по происходящему, у девушки забрали мобильный телефон, а когда она попыталась вернуть его, повалили на пол и стали бить.

"В колледже будет проведена проверка. Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждёт отчисление, руководство — кадровые решения. Прошу и полицию подключиться к проверке", - написал Артамонов в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщает липецкое издание gorod48 со ссылкой на студентов техникума, избитая девушка является инвалидом.
"Сейчас идет проверка. Сегодня техникум посетили замглавы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева. Ситуация находится на контроле управления образования и науки. Параллельно мы работаем с полицией и прокуратурой", - пояснил РИА Новости представитель регионального управления образования.
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9 сентября, 16:05
На Ямале школьники избили и ограбили в подъезде мальчика-инвалида
Представитель управления МВД по региону сообщила, что полиция начала проверку инцидента.
"По данному факту полицией проводится проверка. Следственно-оперативной группой, выехавшей на место происшествия, установлены все участники инцидента - учащиеся данного учебного заведения, в числе которых две несовершеннолетние. В настоящий момент потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, в отношении законных представителей несовершеннолетних участниц конфликта составлены административные протоколы по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Санкция данной статьи предусматривает до 500 рублей штрафа.
"Ранее сообщений о конфликтах в данном техникуме в полицию не поступало", - добавила представитель УМВД.
 
ПроисшествияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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