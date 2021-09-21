https://ria.ru/20210921/studentka-1751112109.html

Артамонов потребовал проверить техникум после избиения студентки-инвалида

Артамонов потребовал проверить техникум после избиения студентки-инвалида - РИА Новости, 21.09.2021

Артамонов потребовал проверить техникум после избиения студентки-инвалида

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от полиции и органов образования разобраться с историей в техникуме общественного питания, где... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:27

2021-09-21T12:27

2021-09-21T13:12

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 21 сен - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от полиции и органов образования разобраться с историей в техникуме общественного питания, где группа учащихся избила студентку.Видео избиения девушки группой других учащихся появилось в Instagram и сразу стало резонансным. По данным опубликовавшего видео канала "ЧП48 ДТП Липецк", действие происходит 20 сентября в ГОБПОУ "Липецкий техникум общественного питания" в раздевалке спортзала перед занятиями по физкультуре. Судя по происходящему, у девушки забрали мобильный телефон, а когда она попыталась вернуть его, повалили на пол и стали бить.Как сообщает липецкое издание gorod48 со ссылкой на студентов техникума, избитая девушка является инвалидом."Сейчас идет проверка. Сегодня техникум посетили замглавы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева. Ситуация находится на контроле управления образования и науки. Параллельно мы работаем с полицией и прокуратурой", - пояснил РИА Новости представитель регионального управления образования.Представитель управления МВД по региону сообщила, что полиция начала проверку инцидента."По данному факту полицией проводится проверка. Следственно-оперативной группой, выехавшей на место происшествия, установлены все участники инцидента - учащиеся данного учебного заведения, в числе которых две несовершеннолетние. В настоящий момент потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы", - сообщила собеседница агентства.По ее словам, в отношении законных представителей несовершеннолетних участниц конфликта составлены административные протоколы по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Санкция данной статьи предусматривает до 500 рублей штрафа."Ранее сообщений о конфликтах в данном техникуме в полицию не поступало", - добавила представитель УМВД.

https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, липецкая область, игорь артамонов