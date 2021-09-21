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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210921/ssha-1751094958.html
Патрушев заявил, что для США есть только свои эгоистичные интересы
Патрушев заявил, что для США есть только свои эгоистичные интересы - РИА Новости, 21.09.2021
Патрушев заявил, что для США есть только свои эгоистичные интересы
Афганистан стал лакмусовой бумагой, еще раз подтвердившей, что для США в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы, на фоне этого ШОС и ОДКБ... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:12
2021-09-21T11:58
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
николай патрушев
шос
одкб
северная африка
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Афганистан стал лакмусовой бумагой, еще раз подтвердившей, что для США в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы, на фоне этого ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Безответственный вывод американских войск привел к тому, что государствам региона приходится сталкиваться с возрастающими проблемами, которые западники не только не решили, но и усугубили. В этих условиях страны ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии", - сказал Патрушев."По сути, Афганистан стал лакмусовой бумагой, еще раз подтвердившей, что для Вашингтона в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы", - добавил он.Россия же выступает за расширение равноправного многостороннего сотрудничества, развитие универсальных международных институтов, совместную работу по снижению глобальной напряженности и укреплению международной безопасности, отметил Патрушев."Если Запад создает объединения государств для решения сиюминутных задач, сдерживания неугодных ему стран и подавления своих же союзников, то у России и наших партнеров по ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ нет теневой повестки дня. Наши страны объединяет общий вклад в обеспечение национальной безопасности и глобальной стабильности, признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенитету других стран", - сказал секретарь Совбеза.Провал политики США в Афганистане привел к тому, что там создаются условия для нового миграционного кризиса, еще более тяжелого, чем в 2015 году, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."После американского фиаско в Афганистане формируются условия для нового миграционного кризиса, ещё более тяжелого, чем в 2015 году. Тогда из разгромленных американцами и европейцами стран Ближнего Востока и Северной Африки через Средиземное море хлынуло такое количество беженцев, что его до сих пор никто не может подсчитать", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20210916/migranty-1750397315.html
https://ria.ru/20210916/afganistan-1750344869.html
сша
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в мире, сша, николай патрушев, шос, одкб, северная африка, россия, брикс, евразийский экономический союз
11:12 21.09.2021 (обновлено: 11:58 21.09.2021)
 
Патрушев заявил, что для США есть только свои эгоистичные интересы

Патрушев: Афганистан подтвердил, что для США есть только свои эгоистичные интересы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Афганистан стал лакмусовой бумагой, еще раз подтвердившей, что для США в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы, на фоне этого ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Безответственный вывод американских войск привел к тому, что государствам региона приходится сталкиваться с возрастающими проблемами, которые западники не только не решили, но и усугубили. В этих условиях страны ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии", - сказал Патрушев.
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"По сути, Афганистан стал лакмусовой бумагой, еще раз подтвердившей, что для Вашингтона в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы", - добавил он.
Россия же выступает за расширение равноправного многостороннего сотрудничества, развитие универсальных международных институтов, совместную работу по снижению глобальной напряженности и укреплению международной безопасности, отметил Патрушев.
"Если Запад создает объединения государств для решения сиюминутных задач, сдерживания неугодных ему стран и подавления своих же союзников, то у России и наших партнеров по ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ нет теневой повестки дня. Наши страны объединяет общий вклад в обеспечение национальной безопасности и глобальной стабильности, признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенитету других стран", - сказал секретарь Совбеза.
Провал политики США в Афганистане привел к тому, что там создаются условия для нового миграционного кризиса, еще более тяжелого, чем в 2015 году, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"После американского фиаско в Афганистане формируются условия для нового миграционного кризиса, ещё более тяжелого, чем в 2015 году. Тогда из разгромленных американцами и европейцами стран Ближнего Востока и Северной Африки через Средиземное море хлынуло такое количество беженцев, что его до сих пор никто не может подсчитать", - сказал Патрушев.
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