11:12 21.09.2021 (обновлено: 11:58 21.09.2021)
Патрушев заявил, что для США есть только свои эгоистичные интересы
Патрушев: Афганистан подтвердил, что для США есть только свои эгоистичные интересы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Афганистан стал лакмусовой бумагой, еще раз подтвердившей, что для США в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы, на фоне этого ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Безответственный вывод американских войск привел к тому, что государствам региона приходится сталкиваться с возрастающими проблемами, которые западники не только не решили, но и усугубили. В этих условиях страны ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии", - сказал Патрушев.
"По сути, Афганистан стал лакмусовой бумагой, еще раз подтвердившей, что для Вашингтона в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы", - добавил он.
Россия же выступает за расширение равноправного многостороннего сотрудничества, развитие универсальных международных институтов, совместную работу по снижению глобальной напряженности и укреплению международной безопасности, отметил Патрушев.
"Если Запад создает объединения государств для решения сиюминутных задач, сдерживания неугодных ему стран и подавления своих же союзников, то у России и наших партнеров по ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ нет теневой повестки дня. Наши страны объединяет общий вклад в обеспечение национальной безопасности и глобальной стабильности, признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенитету других стран", - сказал секретарь Совбеза.
Провал политики США в Афганистане привел к тому, что там создаются условия для нового миграционного кризиса, еще более тяжелого, чем в 2015 году, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"После американского фиаско в Афганистане формируются условия для нового миграционного кризиса, ещё более тяжелого, чем в 2015 году. Тогда из разгромленных американцами и европейцами стран Ближнего Востока и Северной Африки через Средиземное море хлынуло такое количество беженцев, что его до сих пор никто не может подсчитать", - сказал Патрушев.