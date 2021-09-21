https://ria.ru/20210921/sotsuslugi-1751183023.html

Социальные услуги Подмосковья будут распределены электронно по ситуациям

Социальные услуги Подмосковья будут распределены электронно по ситуациям - РИА Новости, 21.09.2021

Социальные услуги Подмосковья будут распределены электронно по ситуациям

Социальные услуги в Подмосковье будут привязаны к 15 жизненным циклам, сообщила министр социального развития региона Ирина Каклюгина на оперативном совещании... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:38

2021-09-21T17:38

2021-09-21T17:38

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Социальные услуги в Подмосковье будут привязаны к 15 жизненным циклам, сообщила министр социального развития региона Ирина Каклюгина на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.Она отметила, что в разделе "Добро пожаловать в Подмосковье" будут собраны услуги для людей, которые только переехали в регион. Также будут представлены услуги: для молодой семьи, на рождение ребенка, для дошкольников, школьников, студентов, многодетных семей и другие.

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/gosuslugi-1747068373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье)