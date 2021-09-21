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https://ria.ru/20210921/sotsuslugi-1751183023.html
Социальные услуги Подмосковья будут распределены электронно по ситуациям
Социальные услуги Подмосковья будут распределены электронно по ситуациям - РИА Новости, 21.09.2021
Социальные услуги Подмосковья будут распределены электронно по ситуациям
Социальные услуги в Подмосковье будут привязаны к 15 жизненным циклам, сообщила министр социального развития региона Ирина Каклюгина на оперативном совещании... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:38
2021-09-21T17:38
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Социальные услуги в Подмосковье будут привязаны к 15 жизненным циклам, сообщила министр социального развития региона Ирина Каклюгина на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.Она отметила, что в разделе "Добро пожаловать в Подмосковье" будут собраны услуги для людей, которые только переехали в регион. Также будут представлены услуги: для молодой семьи, на рождение ребенка, для дошкольников, школьников, студентов, многодетных семей и другие.
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общество, московская область (подмосковье)
17:38 21.09.2021
 

Социальные услуги Подмосковья будут распределены электронно по ситуациям

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ)
Девушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Социальные услуги в Подмосковье будут привязаны к 15 жизненным циклам, сообщила министр социального развития региона Ирина Каклюгина на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.
"У нас в Московской области 235 услуг. Ежегодно мы тратим на это около 100 миллиардов рублей. В основном услуги — 95 услуг — оказывают по линии Министерства социального развития. И еще 140 услуг идут по линиям других министерств... Мы сейчас для удобства жителей эти услуги приводим к жизненным ситуациям, о которых как раз говорил президент", — рассказала Каклюгина.
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Она отметила, что в разделе "Добро пожаловать в Подмосковье" будут собраны услуги для людей, которые только переехали в регион. Также будут представлены услуги: для молодой семьи, на рождение ребенка, для дошкольников, школьников, студентов, многодетных семей и другие.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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