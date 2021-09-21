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Самолет с раненными при стрельбе в Перми вылетел в Москву

Самолет с раненными при стрельбе в Перми вылетел в Москву - РИА Новости, 21.09.2021

Самолет с раненными при стрельбе в Перми вылетел в Москву

Медицинский самолет Ил-76 с раненными при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете вылетел в Москву, сообщили РИА Новости РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:33

2021-09-21T10:33

2021-09-21T10:59

происшествия

пермь

москва

михаил мурашко

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Медицинский самолет Ил-76 с раненными при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 10.24 Ил-76 с ранеными на борту вылетел из Перми в Москву", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в лечебные учреждения столицы будут доставлены семеро раненых.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что из 20 госпитализированных после стрельбы в университете Перми девять находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210920/perm-1751033410.html

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москва

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Спецборт МЧС с ранеными при стрельбе в Перми вылетел в Москву Медицинский самолет Ил-76 с раненными при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. 2021-09-21T10:33 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, москва, михаил мурашко, россия, стрельба в пермском госуниверситете