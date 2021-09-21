Онлайн-конференция замминистра иностранных дел Судана Мохаммада Шарифа
22 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная вопросам двусторонних российско-суданских отношений.
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Участники:
- заместитель министра иностранных дел Судана Мохаммад ШАРИФ;
- исполняющий обязанности посла Судана в РФ Онур Ахмед ОНУР.
В ходе мероприятия будет освещена ситуация в Судане, рассмотрены проблемы противодействия пандемии, проанализированы результаты встреч и переговоров в Москве.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель министра иностранных дел Судана Мохаммад ШАРИФ;
- исполняющий обязанности посла Судана в РФ Онур Ахмед ОНУР.
В ходе мероприятия будет освещена ситуация в Судане, рассмотрены проблемы противодействия пандемии, проанализированы результаты встреч и переговоров в Москве.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.