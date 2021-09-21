https://ria.ru/20210921/rossiysko-sudanskie-otnosheniya-1751110672.html

Онлайн-конференция замминистра иностранных дел Судана Мохаммада Шарифа

Онлайн-конференция замминистра иностранных дел Судана Мохаммада Шарифа - РИА Новости, 21.09.2021

Онлайн-конференция замминистра иностранных дел Судана Мохаммада Шарифа

22 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная вопросам двусторонних российско-суданских отношений.

2021-09-21T12:21

2021-09-21T12:21

2021-09-21T12:21

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Задать вопросУчастники:- заместитель министра иностранных дел Судана Мохаммад ШАРИФ;- исполняющий обязанности посла Судана в РФ Онур Ахмед ОНУР.В ходе мероприятия будет освещена ситуация в Судане, рассмотрены проблемы противодействия пандемии, проанализированы результаты встреч и переговоров в Москве.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы