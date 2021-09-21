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В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии
В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии - РИА Новости, 21.09.2021
В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии
Более 400 жителей Липецкой области прошли профессиональное обучение в РАНХиГС в рамках нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:01
2021-09-21T16:01
2021-09-21T16:01
липецкая область
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липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Более 400 жителей Липецкой области прошли профессиональное обучение в РАНХиГС в рамках нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, 90% жителей региона, решивших повысить свои навыки или получить новую профессию были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Большинство из них - граждане трудоспособного возраста, которые нуждались в новых знаниях для продвижения по карьерной лестнице. Самыми востребованными программами переподготовки стали "Актуальные вопросы государственного и муниципального управления", "Психология профессиональной деятельности" и "Базовые навыки современного руководителя".Артамонов отметил, что программа обучения занимает от 72 до 506 часов. В завершении преподаватели проверяют, как студенты освоили новые знания и навыки. Безработные граждане, которые обучаются по направлению от службы занятости, после обучения смогут получать стипендию. Ее размер – от 1,5 тысяч до 12,1 тысяч рублей - зависит от заработка за последние три месяца по предыдущему месту работы.
https://ria.ru/20210916/reabilitatsiya-1750398982.html
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общество, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости.
Более 400 жителей Липецкой области
прошли профессиональное обучение в РАНХиГС в рамках нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, 90% жителей региона, решивших повысить свои навыки или получить новую профессию были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Большинство из них - граждане трудоспособного возраста, которые нуждались в новых знаниях для продвижения по карьерной лестнице. Самыми востребованными программами переподготовки стали "Актуальные вопросы государственного и муниципального управления", "Психология профессиональной деятельности" и "Базовые навыки современного руководителя".
Артамонов отметил, что программа обучения занимает от 72 до 506 часов. В завершении преподаватели проверяют, как студенты освоили новые знания и навыки. Безработные граждане, которые обучаются по направлению от службы занятости, после обучения смогут получать стипендию. Ее размер – от 1,5 тысяч до 12,1 тысяч рублей - зависит от заработка за последние три месяца по предыдущему месту работы.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных", - сказал Артамонов.