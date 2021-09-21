https://ria.ru/20210921/professii-1751157018.html

В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии

В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии - РИА Новости, 21.09.2021

В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии

Более 400 жителей Липецкой области прошли профессиональное обучение в РАНХиГС в рамках нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:01

2021-09-21T16:01

2021-09-21T16:01

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Более 400 жителей Липецкой области прошли профессиональное обучение в РАНХиГС в рамках нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, 90% жителей региона, решивших повысить свои навыки или получить новую профессию были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Большинство из них - граждане трудоспособного возраста, которые нуждались в новых знаниях для продвижения по карьерной лестнице. Самыми востребованными программами переподготовки стали "Актуальные вопросы государственного и муниципального управления", "Психология профессиональной деятельности" и "Базовые навыки современного руководителя".Артамонов отметил, что программа обучения занимает от 72 до 506 часов. В завершении преподаватели проверяют, как студенты освоили новые знания и навыки. Безработные граждане, которые обучаются по направлению от службы занятости, после обучения смогут получать стипендию. Ее размер – от 1,5 тысяч до 12,1 тысяч рублей - зависит от заработка за последние три месяца по предыдущему месту работы.

https://ria.ru/20210916/reabilitatsiya-1750398982.html

липецкая область

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общество, липецкая область, игорь артамонов