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Липецкая область
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В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии
В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии - РИА Новости, 21.09.2021
В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии
Более 400 жителей Липецкой области прошли профессиональное обучение в РАНХиГС в рамках нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:01
2021-09-21T16:01
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Более 400 жителей Липецкой области прошли профессиональное обучение в РАНХиГС в рамках нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, 90% жителей региона, решивших повысить свои навыки или получить новую профессию были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Большинство из них - граждане трудоспособного возраста, которые нуждались в новых знаниях для продвижения по карьерной лестнице. Самыми востребованными программами переподготовки стали "Актуальные вопросы государственного и муниципального управления", "Психология профессиональной деятельности" и "Базовые навыки современного руководителя".Артамонов отметил, что программа обучения занимает от 72 до 506 часов. В завершении преподаватели проверяют, как студенты освоили новые знания и навыки. Безработные граждане, которые обучаются по направлению от службы занятости, после обучения смогут получать стипендию. Ее размер – от 1,5 тысяч до 12,1 тысяч рублей - зависит от заработка за последние три месяца по предыдущему месту работы.
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общество, липецкая область, игорь артамонов
16:01 21.09.2021
 

В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкПодготовка предпринимателей
Подготовка предпринимателей - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Поляков
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ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Более 400 жителей Липецкой области прошли профессиональное обучение в РАНХиГС в рамках нацпроекта "Демография", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, 90% жителей региона, решивших повысить свои навыки или получить новую профессию были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Большинство из них - граждане трудоспособного возраста, которые нуждались в новых знаниях для продвижения по карьерной лестнице. Самыми востребованными программами переподготовки стали "Актуальные вопросы государственного и муниципального управления", "Психология профессиональной деятельности" и "Базовые навыки современного руководителя".
Артамонов отметил, что программа обучения занимает от 72 до 506 часов. В завершении преподаватели проверяют, как студенты освоили новые знания и навыки. Безработные граждане, которые обучаются по направлению от службы занятости, после обучения смогут получать стипендию. Ее размер – от 1,5 тысяч до 12,1 тысяч рублей - зависит от заработка за последние три месяца по предыдущему месту работы.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных", - сказал Артамонов.
Пульт управления инвалидной коляски с электроприводом одного из пациентов в реабилитационном центре - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 19:10Липецкая область
Власти Липецкой области закупили средства реабилитации для инвалидов
 
Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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