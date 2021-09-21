https://ria.ru/20210921/prigovor-1751112712.html

В Минске осудили гражданина Украины за участие в протестах

В Минске осудили гражданина Украины за участие в протестах - РИА Новости, 21.09.2021

В Минске осудили гражданина Украины за участие в протестах

Суд в Белоруссии приговорил к трем годам лишения свободы украинца Михаила Ференца за участие в протестах оппозиции в республике, министерство иностранных дел... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:29

2021-09-21T12:29

2021-09-21T12:29

протесты в белоруссии

в мире

украина

белоруссия

минск

мид украины

александр лукашенко

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КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил к трем годам лишения свободы украинца Михаила Ференца за участие в протестах оппозиции в республике, министерство иностранных дел Украины считает приговор несправедливым и требует его отпустить, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве."Суд Заводского района Минска вынес приговор гражданину Украины Михаилу Ференцу. Украинец был приговорен к 3 годам лишения свободы за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества. При этом, семь месяцев, которые украинец уже отбыл в белорусском СИЗО, не были засчитаны в общий срок наказания", - говорится в сообщении.В МИД считают, что в суде не было приведено достоверных доказательств вины украинца."Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска… Требуем немедленно освободить гражданина Украины Михаила Ференца. Продолжим защищать его интересы всеми доступными средствами", - добавили в ведомстве.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html

https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582225621.html

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в мире, украина, белоруссия, минск, мид украины, александр лукашенко